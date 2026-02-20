  • İSTANBUL
Gündem Genç kızımız ölümle pençeleşirken itperestin yorumuna bakın! “Çoğu Suriyeli, iğrençliklerini bulaştırdılar”
Gündem

Genç kızımız ölümle pençeleşirken itperestin yorumuna bakın! “Çoğu Suriyeli, iğrençliklerini bulaştırdılar”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Genç kızımız ölümle pençeleşirken itperestin yorumuna bakın! "Çoğu Suriyeli, iğrençliklerini bulaştırdılar"

Trabzon’da dün başıboş sokak köpeğinden kaçarken feci şekilde otobüsün altında kalan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi kızımız yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olay tüm Türkiye’de infiale neden olurken, on binlerce vatandaş sosyal medya platformlarından, yasal düzenlemeler yapıldığı ve başıboş sokak köpeklerinin toplanması gerektiği halde hala neden toplanmadığını sorgularken, itperestler de yaptıkları yorumlarla saç baş yolduruyor.

“ÜLKELERİNE GÖNDEREMEDİNİZ İĞRENÇLİKLERİNİ BULAŞTIRDILAR”

Bunlardan biri olan “Patijoy1” Aylin ismini kullanan itperest, TRT’nin Trabzon’daki üzücü kazaya ilişkin sosyal medya paylaşımının altına yazdığı yorum ile “Bunlar insan olamaz” dedirtti. Aylin isimli başıboş köpek savunucusu; “Köpek kadını kovalamıyor korktuğu için kaçıyor. Maalesef böyle tipler çok ve çoğu Suriyeli. Ülkelerine gönderemediniz iğrençliklerini bulaştırdılar. Yüzbinlerce hayvan canından oldu sizin yüzünüzden” diye yazarak vatandaşlara saç baş yoldurdu.

“ŞEYTANIN AKRABALARI!”

Vatandaşlar sosyal medyadan yazdıkları “Sokaklardaki başıboş sokak köpekleri kadar insanlıktan nasibini alamamışlar, itperestler ve ittacirleri ile mücadele edilmesi gerek”, “Hz Adem ve çocuklarının düşmanları Şeytanın akrabaları... Başka izahı yok”, “Safi kötülük. Irkçılık dahil ne ararsan var. Leş kitle”, “Bunlar cidden ruh hastası. Ayrıca neden sadece köpekler diğerleri hayvan değil mi?” şeklinde binlerce yorumla insanlıktan çıkmış itperestlere tepki gösterdi.

