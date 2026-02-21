  • İSTANBUL
İskenderun Sahili'nde bahar havası! Vatandaşlar yenilenen kordon boyuna akın etti!

Giriş Tarihi:
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, deprem sonrası oluşan 80 santimetrelik çökme ve olumsuz hava koşullarının izleri silinirken, güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Ramazan ayının huzuruyla birleşen güneşli havayı fırsat bilen İskenderunlular, baştan aşağı yenilenen sahil bandında doyasıya vakit geçirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan olumsuz hava ve yol koşullarının geride kalması ile birlikte vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile akın etti.

Doğu Akdeniz'de son bir aydır etkili olan şiddetli olan yağışların ardından Hatay'da güneş yüzünü gösterdi. Ramazan ayını ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, güzelliğiyle eşsiz doyum sunan İskenderun Sahili'ne akın etti. Güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, aileleriyle birlikte vakit geçirdi.

Sahil özlemi içerisinde olduğunu ifade eden Ahmet Dikilitaş, ''Her yerde şu anda insan akını var diyebiliriz. İnsanlar kötü havalarda evlerine kapanmak zorunda kalıyor. Şu an havanın çok güzel oluşu herkese iyi geldi. Küçük bebeğimiz var, o da eşimle. Biz de hava alalım hem sahili bir tekrardan görelim istedik. Henüz plan yapmadık ama kalırız diye düşünüyorum. Yani daha akşam yemeğini de burada yemeği düşünüyoruz buradan çıkmayı düşünmüyoruz. Doyasıya bu günü deniz ile birlikte geçirmeyi düşünüyoruz'' dedi.

 

Anne Gözde Özdemir, ''Yani ortam çok güzel, çok güzel yapıldı. Yağıştan sonra buralara gelmek çok iyi geldi. Çocukların hava alması, sosyal etkinlik görmesi de çok güzel oldu. Bizlere de güzel bir ortam oldu" dedi.

Depremde zarar gören İskenderun Sahili'nin yeniden inşa ve ihyası için emek verenlere teşekkürlerini dile getiren Atilla Özdemir, "Buranın çok güzel bir hale gelmesinden dolayı başta buraya emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e emeklerinden dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

