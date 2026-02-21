Mavi ışık alarmına karşı uzman uyardı: Telefon ve tablet beyni yavaşlatıyor! Aman diyelim!

Klinik Psikolog Aleyna Damla Özcan, uzun süre ekrana bakmanın bilişsel işlevler üzerindeki olumsuz etkilerine işaret ederek, bu durumun düşünme hızını yavaşlattığını, odaklanmayı güçleştirdiğini ve derinlemesine düşünme becerisini zayıflattığını ifade etti. Özellikle gün boyu telefon ve tablet kullanan kişilerde zamanla bilgiyi anlama ve işleme hızında belirgin bir düşüş görülebileceğini belirten Özcan, "Bilgiye çok hızlı ulaşmak pratik görünse de beynin düşünme, sorgulama ve çözüm üretme becerileri daha az kullanılabiliyor" dedi.