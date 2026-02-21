ADD’li beyaz yobazların Ramazan hazımsızlığı!

Müslüman Anadolu’nun ruh kökünden kopuk, içinde yaşadığı topluma yabancılaşmış ve düşmanlık eden laikçi azgın azınlık yine sahnede. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Ramazan’a ilişkin yayımladığı genelge, İslâm düşmanlarının uykularını kaçırarak kudurmalarına sebep oldu. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Müslüman evlatlarının dinî ilim ve ahlâk tahsili karşısında duydukları korkuyla “yargı yoluna” müracaat etti!

Putperest laikleri kudurtan genelge



Bakanlık tarafından yayımlanan ve "Maarifin Kalbinde Ramazan" ismiyle bildirilen genelge, aslında her Müslüman cemiyetinde olması gereken tabii uygulamaları ihtiva ediyor. Genelge kapsamında; okullarda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu diri tutacak iftar organizasyonları, öğrencilerin ibadet şuurunu takip edebilmeleri için hazırlanan "Ramazan Çetelesi", manevi değerlere yönelik sergi ve söyleşiler ile ihtiyaç sahiplerine yönelik "iyilik paylaşımları" yer alıyor. Evlatlarımızın, köklerinden gelen mukaddesatla bağ kurmasını hedefleyen bu adımlar, sapkın laik çevreler tarafından "tehdit" olarak algılandı.

Asıl mesele İslâm düşmanlığı



Okullarda çocuklara dağıtılan Ramazan Çetelesi’ni ve manevi faaliyetleri "anayasa ihlali" olarak yaftalayan bu kokuşmuş güruh, asıl büyük anayasayı, yani milletin bin yıllık vicdanını hiçe sayıyor. ADD gibi din düşmanı odakların, çocukların cami ve ibadetle tanışmasından duyduğu rahatsızlık, Türkiye’nin tam bağımsızlaşma sürecindeki kültürel prangalardan biridir. Laiklik bahanesiyle İslâm’a saldıran bu zavallılar, Müslüman bir ülkede İslâmî hayat pratiğine karşı duydukları nefreti "suç duyurusu" maskesiyle kusuyor.

Müslüman halk, bu azgın azınlığın hezeyanlarına karşı daima dimdik durarak kendi mukaddesatını korumaya memurdur. Bu topraklar, Batı uşağı yobazlara geçit vermeyecek kadar derin bir iman hafızasına sahiptir.

Şu iyi bilinmelidir ki; Müslüman Anadolu evladının ruhunu zehirlemeye çalışan, onun diniyle arasına barikat kuran her kim olursa olsun, bu milletin sillesini yiyecektir. Laiklik maskesi altına gizlenerek İslâm’a savaş açan bu hadsizler sürüsü, milletin sabrını zorlamaktan vazgeçmelidir. Aksi takdirde, milletin mukaddesatına uzanan kirli ellerin kırılması ve bu kokuşmuş zihniyetin tarihin çöplüğüne süpürülmesi kaçınılmaz bir sondur!