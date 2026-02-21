İran tarafı çok sinirlenecek: Avrupa Birliği'nde flaş Devrim Muhafızları kararı

  • İSTANBUL
Dünya

Avrupa Birliği, İran'ın önemli silahlı gücü olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine aldı.

Avrupa Birliği, İran'ın önemli silahlı gücü olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine aldı.

Avrupa Birliği, ABD'nin sınırlı müdahale İran'ın önemli bir silahlı gücü olan İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine aldı.

Gazeteci Gaffar Yakınca'nın paylaştığı bilgiye göre; Alınan kararlara göre; AB üye devletlerindeki tüm İDMO varlıkları dondurulacak ve

AB operatörlerinin İDMO ile ilişkili şirketlere fon sağlaması yasaklanacak.

