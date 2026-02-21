  • İSTANBUL
Gündem Müzakereler Çıkmazda: Tel Aviv ve Washington Hazırlıkta
Gündem

Müzakereler Çıkmazda: Tel Aviv ve Washington Hazırlıkta

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Müzakereler Çıkmazda: Tel Aviv ve Washington Hazırlıkta

Reuters’ın İsrail hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Washington ve Tahran arasındaki görüş ayrılıklarının aşılamaz olduğuna inanan İsrail yönetimi, ABD ile birlikte İran’a yönelik olası bir ortak askeri operasyon için teknik hazırlıklarını hızlandırdı.

  • İsrailli Yetkililer: İsimlerini açıklamayan yetkililer, kısa vadede askeri bir gerginlik yaşanma ihtimalinin "oldukça yüksek" olduğunu savunuyor.
  • Kesin Karar Bekleniyor: Hazırlıklar sürse de, böyle bir operasyonun başlatılıp başlatılmayacağı konusunda siyasi iradenin henüz son noktayı koymadığı ifade ediliyor.

"Zarfı Açmayı Bile Reddetti"

Müzakere sürecine dair en dikkat çekici detay ise Umman’daki temaslar sırasında yaşandı. Habere göre, ABD'nin İran’ın füze programına yönelik kısıtlama tekliflerini içeren gizli bir zarf, arabulucular vasıtasıyla İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’ye iletildi.

 

  • Arakçi’nin Sert Tutumu: Kaynaklar, Arakçi’nin zarfı açmayı dahi reddederek geldiği gibi iade ettiğini ve füze programının "müzakere edilemez" olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktarıyor.

 

Trump’ın Köşeye Sıkıştığı İddiası

Haberde ABD Başkanı Donald Trump’ın da iç ve dış baskılar arasında zorlandığı öne sürülüyor.

  • İtibar Endişesi: Bölgeye yapılan devasa askeri yığınağa rağmen somut bir sonuç alınamaması durumunda Trump’ın "itibar kaybetme" endişesi yaşadığı iddia ediliyor.
  • Bölgesel Kaygılar: Körfez ülkelerinin, olası bir askeri çatışmanın kontrolden çıkıp tüm Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırmasından büyük endişe duyduğu ve kendi hazırlıklarını yaptığı belirtiliyor.

 

Mevcut Askeri Hareketlilik

Şubat 2026 itibarıyla ABD, bölgeye USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford uçak gemisi taarruz gruplarını konuşlandırarak son yılların en büyük yığınağını gerçekleştirmiş durumda. Trump ise son açıklamalarında, anlamlı bir anlaşma sağlanması için İran’a yaklaşık 10 günlük bir mühlet tanıdıklarını ima etmişti.

Yorumlar

Engin DeNiZ

ABD ye ölüm israile ölüm islam diyarından pislik ellerinizi ÇEKİN
