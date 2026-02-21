Müzakereler Çıkmazda: Tel Aviv ve Washington Hazırlıkta

İsrailli Yetkililer: İsimlerini açıklamayan yetkililer, kısa vadede askeri bir gerginlik yaşanma ihtimalinin "oldukça yüksek" olduğunu savunuyor.

"Zarfı Açmayı Bile Reddetti"

Müzakere sürecine dair en dikkat çekici detay ise Umman’daki temaslar sırasında yaşandı. Habere göre, ABD'nin İran’ın füze programına yönelik kısıtlama tekliflerini içeren gizli bir zarf, arabulucular vasıtasıyla İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’ye iletildi.

Arakçi’nin Sert Tutumu: Kaynaklar, Arakçi’nin zarfı açmayı dahi reddederek geldiği gibi iade ettiğini ve füze programının "müzakere edilemez" olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktarıyor.

Trump’ın Köşeye Sıkıştığı İddiası

Haberde ABD Başkanı Donald Trump’ın da iç ve dış baskılar arasında zorlandığı öne sürülüyor.

İtibar Endişesi: Bölgeye yapılan devasa askeri yığınağa rağmen somut bir sonuç alınamaması durumunda Trump ’ın "itibar kaybetme" endişesi yaşadığı iddia ediliyor.

Mevcut Askeri Hareketlilik

Şubat 2026 itibarıyla ABD, bölgeye USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford uçak gemisi taarruz gruplarını konuşlandırarak son yılların en büyük yığınağını gerçekleştirmiş durumda. Trump ise son açıklamalarında, anlamlı bir anlaşma sağlanması için İran’a yaklaşık 10 günlük bir mühlet tanıdıklarını ima etmişti.