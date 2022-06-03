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Medya Tamer Karadağlı’yı ne hale soktular! Bu nedir Allah aşkına
Medya

Tamer Karadağlı’yı ne hale soktular! Bu nedir Allah aşkına

Reklam yüzü olduğu firmanın mağaza açılışı için Ankara'ya giden oyuncu Tamer Karadağlı, kendisi için hazırlanan sürprizi görünce şaşkına döndü. Karadağlı, pasta üzerindeki kendi figürü için "Bu arkadaş bana hiç benzememiş" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 17:17:00 - 2022-06-03 17:27:31
Tamer Karadağlı’yı ne hale soktular! Bu nedir Allah aşkına

Bir süre önce yaptığı reklam anlaşmasıyla çelik kapı firmasının yüzü olan oyuncu Tamer Karadağlı, Çankaya'daki mağaza açılışı için soluğu Ankara'da aldı. Hem kızı Zeyno'yu görme fırsatı bulan hem de iş için Ankara'ya gelen Karadağlı'ya mağaza açılışında sürpriz yapıldı. Mağaza açılışı için hazırlanan pasta ve üzerindeki Tamer Karadağlı figürünü gören oyuncu şaşkına döndü.

"Bu arkadaş bana hiç benzememiş"

"Sürprizleri severim, gerçekten sürpriz oldu" diyen ünlü oyuncu "Ama bu arkadaş bana hiç benzememiş. Saçlar benziyor ama üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

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