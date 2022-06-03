Tamer Karadağlı’yı ne hale soktular! Bu nedir Allah aşkına

Bir süre önce yaptığı reklam anlaşmasıyla çelik kapı firmasının yüzü olan oyuncu Tamer Karadağlı, Çankaya'daki mağaza açılışı için soluğu Ankara'da aldı. Hem kızı Zeyno'yu görme fırsatı bulan hem de iş için Ankara'ya gelen Karadağlı'ya mağaza açılışında sürpriz yapıldı. Mağaza açılışı için hazırlanan pasta ve üzerindeki Tamer Karadağlı figürünü gören oyuncu şaşkına döndü.

"Bu arkadaş bana hiç benzememiş"

"Sürprizleri severim, gerçekten sürpriz oldu" diyen ünlü oyuncu "Ama bu arkadaş bana hiç benzememiş. Saçlar benziyor ama üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.