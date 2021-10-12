Tamer Karadağlı'dan çok konuşulacak sözler: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı

"Zuhal" filmindeki rolüyle 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanan Nihal Yalçın'ın sahnede boş muhabbet yapması üzerine araya giren oyuncu Tamer Karadağlı HDP'liler ve feministler tarafından hedef tahtasına konuldu.

Canlı bağlantı yoluyla bir programa konuk olan Karadağlı, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Nihal Yalçın ile herhangi bir sorunu olmadığını belirten Karadağlı, "Nihal Yalçın'a gıcık falan değilim. Tam tersine çok beğendiğim bir oyuncu" dedi ve şunları kaydetti:

"Beni sahneye çağırdılar ödülü aldım, kendisinin gelmesini bekledim. Görüntülerde de var. Sahneye geldiği anda ödülü vermeye teşebbüs ediyorum. Ama bize hiç merhaba demeden bir anda arkasını dönüp konuşmaya başladı. Geriye çekildim ve dinlemeye başladım. Benim beklediğim bütün dünyada olduğu gibi ödülünü alıp teşekkür edip konuşmasını yapmasıydı. Müdahale edecek sunucular var ama kimse müdahale etmedi. Ben de arkada tuzluk gibi beklemeye başladım. Derdim gerçekten ödülle fotoğraf vermesiydi. Ödülle birlikte konuşmasını yapmasıydı. Siyasi kimliğini düşünerek hareket etmedim…"

Tamer Karadağlı sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Mimiklerimiz gizleyemedim"

"Benimle göz kontağı bile kurmadı. Benim derdim zaten ödülünü verip alkışlayıp sahneden inmekti. Organizasyonda zaten ödülü verenler bir konuşma yapmıyor. Jüri üyeleri konuşma yapıyor. Benim şaşırdığım noktalar esprileriydi. 'İnanmıyordum ödülü alacağıma demek ki rakiplerim çok kötüymüş', 'Seneye de erkek oyuncu dalında aday olmak istiyorum' deyince onlara şaşırdım. Oscar veya Emmy ödüllerine de baktığımızda ödülü alan kişi diğer adaylara da teşekkür eder, burada tam tersi bir şey oldu. Bu biraz tuhaf geldi. Mimiklerimi gizleyemedim. Konuşmasını kesip girmek de istemedim. Boşluğunu bulup ödülünü verip geri çekildim. Onun üstüne 'Kim verdi bu ödülü, sus mu dediniz?' dedi."

"Sahip çıkanlara baktığımızda başka soru işaretleri var"

"Bu kadın düşmanlığı gibi ifadelerin kapak olduğunu kitabın içinin farklı olduğunu düşünüyorum. Ödülünü vermiş olmam beni kadın düşmanı mı yapıyor? Eski karıma mı şiddet uygulamışım? Kızıma, anneme mi düşmanlık yapmışım? Bunu anlayabilmek mümkün değil. İlk başta konuşmaların üzerinde durmadım. İki üç gün konuşulur biter diye düşündüm. Ama bu bir nefret söylemine doğru dönmeye başlayınca işin içine siyasi isimler de girmeye başladı. Sahip çıkan isimlere baktığımızda da başka soru işaretleri ortaya çıkmaya başlıyor."

"Benimle dalga geçen bir video çekmişler"

"Dün benimle dalga geçen bir video çekmişler. Daha önce yapım sorumlusu olarak birlikte çalıştığım Zeynep Ocak ile. Onu aradım. 'Çok beğendiğim bir oyuncu. Ben politik bir taraftan bakmıyorum' dedim. O da 'Orası politik bir yer. Keşke 15 dakika konuşsaydı. Biz bunun için uğraşıyoruz. Size olan tavır şimdiye kadar sizin sembolize ettiğiniz karakterler (Çocuklar Duymasın-Haluk, Göktürk Albay) yüzünden. Bunun üzerine Kürt kökenli bir oyuncuya ödülü siz verince bu yüzden tepki topladınız' dedi."

"Acaba kendisi 'PKK terör örgütü' diyebiliyor mu?"

"Dünden beri kolektif biçimde bana, kızıma mesajlar gelmeye devam etti. Hanımefendiye Pervin Buldan, Canan Kaftancıoğlu sahip çıkıyor. Bu sefer de başka soru işaretleri ortaya çıkıyor. Kürt kökenli olmak başka ama ben PKK terör örgütüne karşıyım. Acaba kendisi PKK'ya terör örgütü diyebiliyor mu? Kendisi bir YouTube videosunda 'Son bir tweet atacak olsam Selahattin Demirtaş'a özgürlük derim!' diyor. Selahattin Demirtaş ise 'Biz Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz!' diyor. Yani bu düşünceyi mi benimsiyor hanımefendi? Sormak gerekiyor."

"Oraya siyasi bir iş için gitmedim"

"Kimse kusura bakmasın ben milliyetçi bir insanım. Bir grup beni koordineli bir şekilde itibarsızlaştırmaya çalışıyor kadın düşmanı olarak. Şaka mı yapıyorsunuz? Benim onurumla, şerefimle oynayacaksınız ben de boynumu eğip duracak mıyım? Ben Türk milliyetçisiyim. O zaman beni çağırmayacaktınız! Ben oraya siyasi bir iş için gitmedim. Ben oraya oyunculuğunu beğendiğim bir kişiye ödül vermeye gittim. Ahmet Mümtaz Taylan'ın dediği gibi ona herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı!"