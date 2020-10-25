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Gündem Tamamen kapatılabilir! Vakalar uçtu, alarm verildi
Gündem

Tamamen kapatılabilir! Vakalar uçtu, alarm verildi

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları zirve yaparken tedbirlere uymayanlar ‘bıkkınlık ve umursamazlık’ psikolojisi içinde. Özellikle 25 yaş ve altı genç erkekler düşüncesizce hareket ediyor. Kadınlar ise daha tedbirli.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 08:44:00 -
Tamamen kapatılabilir! Vakalar uçtu, alarm verildi

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Toplum Bilimleri Kurulu, koronavirüs kurallarına uymayanların gerekçelerini araştırdı. Buna göre tedbirlere uymayanlar ‘bıkkınlık ve umursamazlık’ psikolojisi içinde. Özellikle 25 yaş ve altı genç erkekler ‘Bana bir şey olmaz’ düşüncesiyle hareket ediyor. Kadınlar ise erkeklere nazaran daha tedbirli davranıyor. Gelir durumu düşük olanlar da kuralları daha az dikkate alıyor. Ayrıca virüsün komplo olduğuna inananların sayısında da bir hayli artış var.

Risk giderek artıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin de kendi aralarında yaptıkları toplantılarda, Avrupa’yı vuran ikinci dalganın kısa süre içinde Türkiye’ye de yansıyacağı ve riskin giderek arttığı vurgulandı. Özellikle kasım ayından aralık ortasına kadar bütün dünyada ve Türkiye’de ciddi vaka artışları beklendiği belirtilerek “İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ arasında hareketlilik çok fazla olduğu için buralarda risk çok daha yüksek.

İstanbul alarm veriyor

Koronavirüs konusunda bütün dünyada ilk dalgadan daha fazla bir yayılım ve bulaştırıcılık var. Ancak ilk dönemdeki kadar ölüm oranları yüksek değil. Salgında henüz kötüyü geride bırakmadık” değerlendirmesi yapıldı. Bu düşünceye rağmen Kurul, hayatın tamamen durdurulmasının mümkün olmadığını, ‘aç-kapa’ taktiği ile yola devam edileceğini aktardı. Vakaların arttığı illerde bazı caddeler, parklar kapatılabilir. 65 yaş ve üstü ile çocuklar için yeni müeyyideler uygulanabilir. Öte yandan İstanbul’da son iki haftadır vaka sayıları kırmızı alarm veriyor. Ekim ayı başına göre günlük vakalarda yüzde 100 artış yaşandı.

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Yorumlar

DemirAdam

Maske zorumlu olduktan sonra vakalar artışa geçti .
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