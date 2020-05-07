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Aktüel

Tam teşekküllü ambulans hizmete girdi

Bilecik’te Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen tam teşekküllü yeni ambulans hizmete girdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:55:04 -
Tam teşekküllü ambulans hizmete girdi

Bilecik’te Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen tam teşekküllü yeni ambulans hizmete girdi.


Bilecik’in Yenipazar ilçesinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen tam teşekküllü yeni ambulans hizmete girdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edilmiş olan tam teşekküllü yeni ambulans, Yenipazar İlçe Entegre Hastanemizde halkımıza hizmet vermeye başlamıştır" denildi.

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