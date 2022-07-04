Tam ölçülü pastacı kreması nasıl yapılır? Vanilyalı pastacı kreması tarifi

Tam Ölçülü Pastacı Kreması Tarifi'nin Malzemeleri

1 su bardağı şeker

3 buçuk su bardağı süt

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağından 1 parmak eksik Mısır nişastası

1 adet çırpılmış yumurta (sadece yumurta sarısı değil, bir tüm yumurtayı bir kasede çatalla biraz çırpıyoruz)

60 gr tereyağı yada margarin (ben margarin koydum)

2 paket vanilya

Tam Ölçülü Pastacı Kreması Tarifi'nin Yapılışı

Bir tencereye sırasıyla; süt, yumurta, şeker, un, nişasta eklenir. Pürüzsüz olana kadar karıştırılır. Tencere ocağa alınır. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirilir. Kaynayıp koyulaşınca margarin ilave edilir. Karıştırılarak eritilir. Margarin eriyince 2 paket vanilya eklenir tekrar karıştırılır. Bu krema başka bir kaseye aktarılır. Üzeri, kremaya değecek şekilde streç film ile örtülür ki kabuk tutmasın. Soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletilir. Soğuduktan sonra buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra kullanılır.