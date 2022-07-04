Tam ölçülü pastacı kreması nasıl yapılır? Vanilyalı pastacı kreması tarifi
Tam Ölçülü Vanilyalı Pasta Kreması Tarifi Nasıl Yapılır?
Tam Ölçülü Pastacı Kreması Tarifi'nin Malzemeleri
1 su bardağı şeker
3 buçuk su bardağı süt
Yarım su bardağı un
Yarım su bardağından 1 parmak eksik Mısır nişastası
1 adet çırpılmış yumurta (sadece yumurta sarısı değil, bir tüm yumurtayı bir kasede çatalla biraz çırpıyoruz)
60 gr tereyağı yada margarin (ben margarin koydum)
2 paket vanilya
Tam Ölçülü Pastacı Kreması Tarifi'nin Yapılışı
Bir tencereye sırasıyla; süt, yumurta, şeker, un, nişasta eklenir. Pürüzsüz olana kadar karıştırılır. Tencere ocağa alınır. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirilir. Kaynayıp koyulaşınca margarin ilave edilir. Karıştırılarak eritilir. Margarin eriyince 2 paket vanilya eklenir tekrar karıştırılır. Bu krema başka bir kaseye aktarılır. Üzeri, kremaya değecek şekilde streç film ile örtülür ki kabuk tutmasın. Soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletilir. Soğuduktan sonra buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra kullanılır.
Kadın - Aile
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