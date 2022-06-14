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Kadın - Aile Tam ölçülü irmik helvası tarifi nasıl yapılır? Ustasından nefis tarif
Kadın - Aile

Tam ölçülü irmik helvası tarifi nasıl yapılır? Ustasından nefis tarif

İrmik helvası tarifi ev hanımlarının nefis yemek tarifleri konusunda en çok araştırdığı tatlı tarifleri arasında yer almaktadır. İşte en çok aranan tarif...

Yeniakit Publisher
2022-06-14 00:37:00 -
Tam ölçülü irmik helvası tarifi nasıl yapılır? Ustasından nefis tarif

Tam Ölçülü İrmik Helvası Tarifi İçin Malzemeler

ŞERBETİ İÇİN;

  • 3 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı sıcak su

Tam Ölçülü İrmik Helvası Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle sıcak suyun içine şeker katılır, şeker eriyinceye kadar karıştırılıp şerbet hazır hale getirilir. İrmiğimiz yaygın bir tencereye alınıp orta ateşte 10 dk kadar unumsu tadı gitsin diye karıştırılarak kavrulur. Sonra 1 paket margarin ilave edilip 5 dk kadar orta ateşte kavrulup daha sonra tuzsuz fıstık eklenip irmiğin rengi kahverengimsi oluncaya kadar kavrulmaya devam edilir. Rengini alan irmiğe hazırladığımız şerbet dökülür karıştırılır. Tencerenin ağzı kapatılıp kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte şerbeti çekinceye kadar pişirilir. Tamamen şerbetini çekince ağzı kapalı 15-20 dakika dinlendirilip servis yapılır.

 

Çilekli fit yoğurt tarifi nasıl yapılır? | Yoğurt, muz, çilek, tarçın tarifi
Çilekli fit yoğurt tarifi nasıl yapılır? | Yoğurt, muz, çilek, tarçın tarifi

Kadın - Aile

Çilekli fit yoğurt tarifi nasıl yapılır? | Yoğurt, muz, çilek, tarçın tarifi

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