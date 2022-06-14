Tam ölçülü irmik helvası tarifi nasıl yapılır? Ustasından nefis tarif

Tam Ölçülü İrmik Helvası Tarifi İçin Malzemeler

ŞERBETİ İÇİN;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı sıcak su

Tam Ölçülü İrmik Helvası Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle sıcak suyun içine şeker katılır, şeker eriyinceye kadar karıştırılıp şerbet hazır hale getirilir. İrmiğimiz yaygın bir tencereye alınıp orta ateşte 10 dk kadar unumsu tadı gitsin diye karıştırılarak kavrulur. Sonra 1 paket margarin ilave edilip 5 dk kadar orta ateşte kavrulup daha sonra tuzsuz fıstık eklenip irmiğin rengi kahverengimsi oluncaya kadar kavrulmaya devam edilir. Rengini alan irmiğe hazırladığımız şerbet dökülür karıştırılır. Tencerenin ağzı kapatılıp kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte şerbeti çekinceye kadar pişirilir. Tamamen şerbetini çekince ağzı kapalı 15-20 dakika dinlendirilip servis yapılır.