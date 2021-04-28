  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tam kapanmanın fayda sağladığı sektörler de var!
Ekonomi

Tam kapanmanın fayda sağladığı sektörler de var!

Koronavirüs salgınının artarak devam etmesi üzerine alınan yen tedbirler kapsamanda 17 günlük tam kapanma, kış sezonunu umdukları gibi geçiremeyen turizm sektörüne umut ışığı oldu. Otelciler tam kapanma açıklamasının ardından harekete geçerek sosyal medya aracılığı ile özel indirimle fiyatlarla yerli ve yabancı turistleri çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 15:54:00 -
Tam kapanmanın fayda sağladığı sektörler de var!

 YENİ AKİT/ ANKARA 

Koronavirüs salgının en çok sekteye uğrattığı turizm işletmecilerine tam kapanma kararı bir nebze de olsa umut ışığı oldu.

Özellikle koronavirüs salgınından korunmak için çadır kamp, bungalov tarzı turizm işletmelerini seçecek olan yerli ve yabancı turistlere yönelik kampanyalar, tam kapanma açıklaması ile birlikte sosyal medya ortamlarında dönmeye başladı. 17 günlük tam kapanma fiyatları yarım pansiyon, tam pansiyon ve konaklama şeklinde vatandaşların ihtiyaçlarına ve maddi durumlarına göre düzenlenirken daha cazip hale getirilmesi için belirli yaşlardaki çocuklardan da ücret alınmayacağı kampanyalara ekleniyor. Bu kampanyalar sadece sahil beldelerinde değil, ormanlık bölgeler, göl kenarları ve yayla vb. gibi yerler de vatandaşlara imkanlar sunuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstihbarat deşifre etti... Sınır ötesinde Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!
Gündem

İstihbarat deşifre etti... Sınır ötesinde Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin inlerini başlarına yıktığı kukla terör örgütleri DEAŞ ve PKK, efendileri ABD'nin emriyle yeniden iş birliğine gi..
CHP çoğunlukta olduğu belediyeyi AK Parti'ye kaptırmak üzere!
Siyaset

CHP çoğunlukta olduğu belediyeyi AK Parti'ye kaptırmak üzere!

Torbalı'nın CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur öldükten sonra yeniden seçim yolu göründü. Belediye Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan CHP'de ..
Tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz karar
Gündem

Tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz karar

Türkiye genelinde yarın başlayıp 17 Mayıs'ta sonra erecek olan tam kapanmaya giriliyor. Kısıtlama öncesinde Bilim Kurulu saat 16.30'da video..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay