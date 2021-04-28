Tam kapanmanın fayda sağladığı sektörler de var!

YENİ AKİT/ ANKARA

Koronavirüs salgının en çok sekteye uğrattığı turizm işletmecilerine tam kapanma kararı bir nebze de olsa umut ışığı oldu.

Özellikle koronavirüs salgınından korunmak için çadır kamp, bungalov tarzı turizm işletmelerini seçecek olan yerli ve yabancı turistlere yönelik kampanyalar, tam kapanma açıklaması ile birlikte sosyal medya ortamlarında dönmeye başladı. 17 günlük tam kapanma fiyatları yarım pansiyon, tam pansiyon ve konaklama şeklinde vatandaşların ihtiyaçlarına ve maddi durumlarına göre düzenlenirken daha cazip hale getirilmesi için belirli yaşlardaki çocuklardan da ücret alınmayacağı kampanyalara ekleniyor. Bu kampanyalar sadece sahil beldelerinde değil, ormanlık bölgeler, göl kenarları ve yayla vb. gibi yerler de vatandaşlara imkanlar sunuluyor.