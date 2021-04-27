Tam kapanma genelgesi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaların ardından netlik kazandı. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm detaylarının belirlendiği tam kapanma sürecinde vatandaşlar maaşlarını tam alıp almayacağını merak ediyor. Peki, Tam kapanmada maaşlarda kesinti olacak mı?

Tam kapanmada maaşlar kesilecek mi, tam mı yatacak?

Noyan Doğan, geçen yıl mart ayında ilan edilen sokağa çıkma yasağı döneminde çalışanların haklarını Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesine yazmıştı.

Sokağa çıkma yasağı bir haftadan uzun sürerse ve çalışan bir haftadan uzun süre işe gelemezse, işveren o bir hafta boyunca çalışana yarım maaş öder.

Eğer süre bir haftayı geçerse o zaman işveren ücret ödemek zorunda değil. Bir haftadan sonra da işveren, çalışanın iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırabilir. İş kanunu, işverene bu hakkı tanıyor. Ancak son çıkan kanuna göre de işverenler, 3 ay boyunca çalışanlarını işten çıkaramıyor. Dolayısıyla işten çıkarma diye bir durum söz konusu değil. Bunlar iş kanununda işverene tanınan haklar. İşveren isterse bir haftalık sürede tam maaş yatırabilir, yarım maaş hakkını kullanmayabilir.

İşveren, çalışanın maaşını yatırmak zorunda. Bir haftanın altında olan sokağa çıkma yasaklarında işveren çalışanın tam maaşının yatırmak durumunda. Maaş derken de kimileri ücretini günlük olarak, kimileri de aylık maaş alıyor. Bazı işverenler, ‘ben günlük ücret ödüyorum, sokağa çıkma yasağında ödemesem olur mu?’ diye soruyor. Yasak döneminde çalışan işe gelemese de günlük ücretinin ödenmesi gerekiyor. Sadece maaş değil; işveren, sosyal güvenlik primlerini de eksiksiz ödemek durumunda.