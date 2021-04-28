Türkiye’de ilk kez tam kapanma uygulanacak. 29 Nisan Perşembe akşamı 19.00’da başlayacak kısıtlama 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek. Kapanma sürecinde işyerleri kapalı olanlar, kira yardımı alıp alamayacaklarını merak ediyor. Tam kapanmada kira ödenmeyecek mi?

Tam kapanmada kiralar ne olacak? Tam kapanma günlerinde kiralar ne olacak?

Kovid-19 salgını dolayısıyla hükümetin ticaret erbabının yaşadığı mali kayıpların telafisi için sağladığı gelir kaybı, ciro kaybı, kira ve sigorta prim destekleri, perşembe akşamından itibaren başlayacak "tam kapanma" döneminde de sürecek.

Salgının Türkiye'de de ortaya çıkmasıyla hayata geçirilen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbirleri" çerçevesinde yapılan muhtelif düzenlemeler ve sağlanan desteklerle ticaret erbabının mali açıdan korunması için Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlık ve kurum tarafından kapsamlı adımlar atıldı.

Salgın nedeniyle ticaret erbabının yaşadığı mali kayıpların telafisi için Gelir Kaybı Desteği, Kira Desteği ve Ciro Kaybı Desteği uygulamaya konuldu. Bu kapsamda, 133 meslek kolunda 3 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağlanan "Gelir Kaybı Desteği"nden 23 Nisan itibarıyla 1 milyon 33 bin 589 kişi yararlandı. Bu kapsamda yapılan ödeme tutarı 3 milyar liraya ulaştı.

"Gelir Kaybı Desteği"ne ilişkin şartlara haiz, iş yerleri kira olan 160 bin 65 kişiye 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam 250 milyon 518 bin 870 lira kira desteği sağlandı.

"Ciro Kaybı Desteği" kapsamında da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren 6 bin 798 işletmeye verilen destek tutarı 15 Nisan itibarıyla 73 milyon 297 bin 105 lira olarak kayıtlara geçti.

AVM’lerde kira kararı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, 17 günlük tam kapanmayı olumlu karşıladıklarını belirtti. Alta, “Bu süreçte AVM’lerde market, eczane ve hijyenik ürün satışı yapan mağazalar açık olacak. Kapanacak mağazalarda AYD olarak AVM’lerin kiracılarından kira alınmaması konusunda tavsiye kararımız var. AVM’lerin yüzde 90’dan fazlası buna uyuyor. Ancak perakendeciler için cadde mağazalarında sorun yaşanıyor. Oralarda mülk sahiplerinin çoğu kira almamaya yanaşmıyor” dedi.

İstanbul Kadın Kuaförleri - Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası (İKKMO) Başkanı Ali Haydar Alkoç, “Kapalı kalınan sürede işyeri kira ücretleri, işyeri ve evi kira olan üyelerimizin ev kiralarının en az yüzde 50’si, personel giderleri, fatura ödemeleri devlet tarafından karşılanmalı. Meslek odası üyemiz için 10 bin lira hibe ödemesi yapılmalı. KDV oranı 2023’e kadar yüzde 8 olarak kalmalı. Meslek odası aidat ödemelerini devlet karşılamalı ya da alınmaması yönünde bir yasa çıkarılmalı. Her üyemiz için faizsiz 20 bin lira kredi tanımlaması yapılması, bu ödemeler 1 yıl sonra başlayacak şekilde 3 yıla eşit bölünmeli” diye konuştu.