Tam kapanmada bayram ikramiyesi nasıl alınır? Yasaklarda bayram ikramiyesi nasıl çekilecek?

Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma gerçekleştirilecek. Öte yandan milyonlarca emekli ise bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını ve ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini sorguyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 TL olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Ben ne dedim? Bin artı enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100’e tamamlayacak, inşallah bin 100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis’e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştireceğiz.” Bayram ikramiyelerinin ne kadar verileceği belli olmasından sonra emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021, emekli bayram ikramiyesi yattı mı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? soruları da bir hayli sorulmakta.

Tam kapanmada bayram ikramiyesi nasıl alınır?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesinin henüz tam tarihi belli değil. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin duyuru yapılması bekleniyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli maaşlarına ilişkin de önümüzdeki günlerde karar alınacağını söyledi. Tam kapanma günlerinde yatacak olan bayram ikramiyesi alacaklara ikramiyelerini almaları için kısıtlamadan muaf tutulması bekleniyor. Buna göre, bayram ikramiyelerinin 3-7 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.