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Ekonomi Tam kapanma günlerinde kiralar ödenmeyecek mi?
Ekonomi

Tam kapanma günlerinde kiralar ödenmeyecek mi?

Kira desteği var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma süreci uygulanacak. Bazı sektörler dışında dün işyerleri kapalı olacak. Bu dönemde esnaf kira desteği alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki, dükkan sahiplerine kira yardımı yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 10:41:00 -
Tam kapanma günlerinde kiralar ödenmeyecek mi?

Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele içerisinde. Vakaların azalması için ülkemizde tam kapanma dönemi başlıyor. Pek çok kişi tam kapanma döneminde kira yardımı alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki, kira yardımı sürecek mi?

Tam kapanma günlerinde kiralar ödenmeyecek mi?

Kovid-19 salgını dolayısıyla hükümetin ticaret erbabının yaşadığı mali kayıpların telafisi için sağladığı gelir kaybı, ciro kaybı, kira ve sigorta prim destekleri, perşembe akşamından itibaren başlayacak "tam kapanma" döneminde de sürecek.

33 meslek kolunda 3 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağlanan "Gelir Kaybı Desteği"nden 23 Nisan itibarıyla 1 milyon 33 bin 589 kişi yararlandı. Bu kapsamda yapılan ödeme tutarı 3 milyar liraya ulaştı.

"Gelir Kaybı Desteği"ne ilişkin şartlara haiz, iş yerleri kira olan 160 bin 65 kişiye 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam 250 milyon 518 bin 870 lira kira desteği sağlandı.

Esnafa salgın döneminde verilen söz konusu destekler tam kapanma döneminde de devam edecek.

Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alanda 1500 lira sigorta prim desteği mayıs sonuna kadar devam edecek.

Gelir kaybı desteği, kira desteği ve ciro kaybı desteğinde başvuru süreçleri de sürüyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirlenmişti.

AVM’lerde kira alınmayacak mı?

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, açıklamalarda bulundu. Altaş, “Bu süreçte AVM’lerde market, eczane ve hijyenik ürün satışı yapan mağazalar açık olacak. Kapanacak mağazalarda AYD olarak AVM’lerin kiracılarından kira alınmaması konusunda tavsiye kararımız var. AVM’lerin yüzde 90’dan fazlası buna uyuyor. Ancak perakendeciler için cadde mağazalarında sorun yaşanıyor. Oralarda mülk sahiplerinin çoğu kira almamaya yanaşmıyor” dedi. 

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