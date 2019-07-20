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‘Tam da yüzüne tükürülecek zihniyet’ İslam düşmanı hadsizin ses kaydı ortaya çıktı! ‘Bana bir teröristin çocuğunu savunuyorsun’

Cübbeli bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak, "Sen büyüyüp de yobaz mı olacan?" ifadelerini kullanan İslam düşmanı Serpil Koçak'ın skandal bir ses kaydı ortaya çıktı. "CHP'liler görev başına." diyen Koçak yeniakit.com.tr haber merkezine ulaşan ses kaydında, "Yazıklar olsun ki bana bir teröristin çocuğunu savunuyorsun." ifadelerini kullandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:00

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr  6 yaşındaki cübbeli çocuğun fotoğrafını paylaşarak, 'Sen büyüyüp de yobaz mı olacan?' diyen Serpil Koçak, özür dilemek yerine yaptığı küstah paylaşımlarla haberi kamuoyuyla paylaşan Akit Medya Grubunu hedef aldı.

'Bu ülkede Mustafa Kemal'in ilkeleri mevcut'

"Bu ülke kimsenin babasının malı değil." ifadelerini kullanan din düşmanı alçak, "Bu ülkede demokrasi ve Mustafa Kemal'in ilkeleri mevcut." dedi.

Küstah İslam düşmanı, "Beni alenen hedef gösterip, halkı üzerime kışkırtan ve alenen bölücülük yapan Akit'e karşı biz de dava açacağız. Hiçbir medya organı taraf tutmamalı! Beni 'CHP'li yaratık olarak' servis etti. CHP görev başına.” ifadelerini kullandı.

'Bana teröristin çocuğunu savunuyorsun'

Öte yandan yeniakit.com.tr haber merkezine Serpil Koçak'a ait bir ses kaydı ulaştı. Koçak, ses kaydında şu aşağılık ifadeleri kullandı:

"O bir terörist. Yazıklar olsun, bana bir teröristin çocuğunu savunuyorsun. Sizin yüzünüzden şehitlerimizin kanı yerde kalıyor."

Minik çocuk üzerinden İslam’a karşı salyalarını akıtan hadsiz için harekete geçildi! Tam da ‘yüzüne tükürülecek zihniyet’

Cübbeli çocuğun babası yeniakit.com.tr'ye konuştu: Davayı bütün özgürlük düşmanları için açtım

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:00
  1. Serpil Koçak
  2. Akit Medya Grubu
  3. cübbeli çocuk

YORUM YAZ

  • EdyEdy4 dk önce
    Cübbe ve sarık allame sınıfından olduğuna dair bir giysi olsa gerek. Ulu orta giyilmemeli. Bunu derken yazdıklarından mülhid olduğu anlaşılan kadını savunmuyorum.
  • SmilieSmilie8 dk önce
    Sonuna kadar bu hadsizin cezalandırılması konusunda Yeni Akit'in yanındayız. Mustafa Kemal olsa bu hadisiziçoktan darağacına göndermişti. Diline birde Mustafa Kemal'i dolamış onun şahsiyetinikendi din düşmanlığına alet ediyor hain.
  • YavuzYavuz8 dk önce
    Türkiyede iki tane terörist ideoloji vardır, biri kamalizim, diğeri apoizimdir. Bu iki ideoloji, bu halkın değerlerine düşman, ingiliz ve abd ye dosttur.
  • HASANHASAN10 dk önce
    O PiS AGZINA SEHiTLERi DOLAMASAYDIN BARi PiS K.PEK
  • Eren Eren 12 dk önce
    Bu sebatayist yahudi ve Haçlı karışımı piçler, Atatürk arkasına gizlenerek her türlü bok yemişlerdir.Toplumun bu pisliklerden arındırılmasıngerekiyor.

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