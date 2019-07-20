‘Tam da yüzüne tükürülecek zihniyet’ İslam düşmanı hadsizin ses kaydı ortaya çıktı! ‘Bana bir teröristin çocuğunu savunuyorsun’

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr 6 yaşındaki cübbeli çocuğun fotoğrafını paylaşarak, 'Sen büyüyüp de yobaz mı olacan?' diyen Serpil Koçak, özür dilemek yerine yaptığı küstah paylaşımlarla haberi kamuoyuyla paylaşan Akit Medya Grubunu hedef aldı.

'Bu ülkede Mustafa Kemal'in ilkeleri mevcut'

"Bu ülke kimsenin babasının malı değil." ifadelerini kullanan din düşmanı alçak, "Bu ülkede demokrasi ve Mustafa Kemal'in ilkeleri mevcut." dedi.

Küstah İslam düşmanı, "Beni alenen hedef gösterip, halkı üzerime kışkırtan ve alenen bölücülük yapan Akit'e karşı biz de dava açacağız. Hiçbir medya organı taraf tutmamalı! Beni 'CHP'li yaratık olarak' servis etti. CHP görev başına.” ifadelerini kullandı.

'Bana teröristin çocuğunu savunuyorsun'

Öte yandan yeniakit.com.tr haber merkezine Serpil Koçak'a ait bir ses kaydı ulaştı. Koçak, ses kaydında şu aşağılık ifadeleri kullandı:

"O bir terörist. Yazıklar olsun, bana bir teröristin çocuğunu savunuyorsun. Sizin yüzünüzden şehitlerimizin kanı yerde kalıyor."

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