Tam 500 yıllık el yazması! O ülkede Kur'an-ı Kerim'in restorasyonu yapılıyor: Adeta sırlar barındırıyor

ANKARA (AA) - Tayvan'da 500 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim'in restorasyonunun yapıldığı ve nisan sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Focus Taiwan'ın haberine göre, Tayvan Milli Kütüphanesi, çok eski ve yıpranmış olması sebebiyle ağır hasar görmüş 500 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim'in onarımını nisan sonunda tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Restore edilen Kur'an-ı Kerim, iki yıl önce Türkiye'de yaşayan ve Müslüman olan Tayvan Tzu Chi Vakfı Türkiye Temsilcisi Faysal Hu tarafından, Tayvan merkezli Budist Tzu Chi Yardım Vakfının Kurucusu Dharma Ustası Cheng Yen'e hediye edildi.

Milli Kütüphanenin "Kitap Hastanesi" bölümünde eski metinler ve kaligrafik restorasyonda uzman Hsu Mei-wen, Cheng Yen'in hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i gözden geçirirken bazı sayfalarda karıncalara benzeyen böcekler gördüğünü, ardından da Milli Kütüphane yetkilileriyle temasa geçtiğini aktardı.

Bunların aslında eski kitaplarda sıklıkla bulunan "sigara böcekleri" olduğunu söyleyen Hsu, attığı ilk adımın böceklerden kurtulmak için nitrojen gibi inert bir gaz kullanmak olduğunu ifade etti.

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Hsu, el yazması kitabın iç sayfalarının restorasyonunun uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu vurgulayarak, sadece bir sayfayı onarmanın yarım gününü aldığını dile getirdi.

- 500 yıllık Kur'an-ı Kerim temmuzda sergilenecek

Doğru malzemeleri bulmanın da çok zaman ve çaba gerektirdiğine işaret eden Hsu, Kur'an-ı Kerim sayfalarının malzemesiyle eşleşen keten lifleri bulmanın, tedarikçilerde benzerleri olmadığı için 8 ay sürdüğünü anlattı.

Hsu, sonunda Milli Kütüphanenin deposunda, kullanılabilir görünen bazı materyaller bulduğunu, daha sonra bunları Kur'an-ı Kerim'dekine benzer bir görünüm elde etmek için mineral pigmentle boyadığını söyledi.

Restorasyon sürecinde ciltten tozu, tohumları ve insan saçını temizlediğini, daha sonra da bunları sakladığını kaydeden Hsu, temmuzda sergilenecek Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra bu kalıntıların da sergileneceği bilgisini paylaştı.

Hsu, Kur'an-ı Kerim'in restorasyon sürecinde sona geldiklerine dikkati çekerek, sadece kapağının ve cildinin onarılma işleminin kaldığını kaydetti.

Kitap restorasyoncusu Hsu, ne Budist ne de Müslüman olmamasına rağmen Kur'an-ı Kerim'in onarılması sürecinde asla domuz eti yemediğinin altını çizdi.

Hsu, Kur'an-ı Kerim'deki yazıların 4 kişi tarafından farklı mürekkepler kullanılarak el yazısıyla yazıldığını ve eserin 15. veya 16. yüzyılda tamamlandığını bildirdi.