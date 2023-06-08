Tam 358 kilogram uyuşturucu yakalandı!

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası’na gelen bir tır’ı yapılan risk analizi sonucu şüpheli görerek x-ray taramasına sevk etti. Doğrudan x-ray sırasına girmesi gereken araç sıraya yönelmeyip boş bir alana hareket ederek park haline geçerken, çok geçmeden başka bir tır aynı aracın yanına gelerek park etti. Akabinde üçüncü bir tır da iki aracın önüne yanaşıp onları perdeleyecek şekilde park haline geçti. Durumu fark eden Gümrük Muhafaza ekipleri yüksek teknolojiye sahip kamera sistemleri üzerinden bu şüpheli hareketliliği saniye saniye takip etti. Yan yana duran iki aracın dorse kapaklarının açıldığının görülmesi üzerine ekipler araçlara seri şekilde müdahalede bulundu.



Yük aktarımı yapmak üzere yan yana geldikleri anlaşılan araçlarda arama yapılarak araçlardan birisinin dorsesinde çok sayıda siyah bavul olduğu ve içlerinde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen maddeler bulunduğu görüldü. Bavullardan çıkarılarak kontrol edilen maddelerden numune alınarak yapılan analiz ve ölçümler sonucu maddelerin esrar, kokain ve ecstasy olduğu belirlenirken, operasyon neticesinde 306 kilogram esrar, 52 kilogram kokain ve numunelik miktarda ecstasy ele geçirildi.



Genişletilen operasyonda uyuşturucu maddelerin alıcısı olduğu tespit edilen şahısların meskeninde yapılan aramada meskenin uyuşturucu maddelerin depolandığı ve dağıtımlarının yapıldığı mekan olarak kullanıldığı anlaşıldı.



Toplamda yedi kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.