Tam 353 taşınmazını kiraya veriyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma (açık teklif usulü) ile yapılacak (gerçekleştirilecek) olan kiralama ihaleleri, 05.12.2022 tarih ve saat 10:00’dabaşlayacak olup, ilanla duyurulan tabloda belirtilen ilgili sıra numarasını takip ederek, (her bir taşınmaz ayrı ayrı) Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:1, Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 6. Kat Etüd ve Proje Müdürlüğü’nde belirtilen günü ve saatinde toplanacak olan Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

Talipli – İsteklilerin belirtilen gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale tarihinde, en geç ihale saatinde, İhale Komisyon Başkanlığına teslim edecektir. (05 – 06 – 07 – 08 – 09 Aralık 2022 tarihlerinde Saat:12.00 ile 13.00 saatleri arasında ihale yapılmayacaktır.)

İhale konusu kiralanacak yerlere ait ilgili şartname isteklilere 20,00-TL. bedel karşılığında, ihale günü ve saatine kadar T.C. Karacabey Belediye Başkanlığı 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nce verilecektir.

Kiralanacak taşınmazlara ait bilgiler ihale günü ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden öğrenilebilir. İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Karacabey Belediyesi Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nden öğrenebilecekleri gibi, kiralama ihalesine ait şartnameyi mesai saatleri içerisinde görebilir ve şartnameyi; her bir taşınmaz (parsel) için ayrı ayrı olmak üzere 20,00-TL.(Yirmi Lira) ücreti karşılığında satın alabilirler.

İhale sırasında, ilgili ihale yerinde (Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:1, Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 6. Kat Etüd ve Proje Müdürlüğünde) hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız