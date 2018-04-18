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Tam 3000 Filistinli yaralandı! 35 Mücahit şehit oldu

Filistinli mücahitler 30 Mart Cuma gününden bu yana Toprak Günü'nün 42. yılı münasebetiyle barışçıl gösteriler düzenliyor. Gösterilerde katil İsrail'in saldırıları nedeniyle 35 mücahit şehit olurken toplamda 3000 kişi yaralandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:13
Tam 3000 Filistinli yaralandı! 35 Mücahit şehit oldu

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 07:13
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