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Teknoloji Tam 30 bin video! YouTube, koronavirüs aşıları hakkında yanlış bilgi içeriklerini kaldırdı
Teknoloji

Tam 30 bin video! YouTube, koronavirüs aşıları hakkında yanlış bilgi içeriklerini kaldırdı

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan video paylaşım platformu YouTube, yeni tip koronavirüs aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 19:51:00 -
Tam 30 bin video! YouTube, koronavirüs aşıları hakkında yanlış bilgi içeriklerini kaldırdı

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'un, Ekim 2020’den bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı 30 bin videoyu kaldırdığı belirtildi.

YouTube şirketi sözcüsü Elena Hernandez, The Hill haber portalına yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların Kovid-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini kaydetti.

Hernandez, Şubat 2020'den bu yana, YouTube'un Kovid-19 salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videoyu kaldırdığını ifade etti.

Facebook ve Twitter da Kovid-19 aşısı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı paylaşımların kaldırılacağına dair açıklamalar yapmıştı.

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