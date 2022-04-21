Tam 2 bin 944 adet taklit ayakkabı ele geçirildi!

Gaziantep’te bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 420 bin lira olan 2 bin 944 adet taklit ayakkabı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde taklit ürünlere yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Çalışma kapsamında merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyonda düzenlendiği ve operasyonda iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 420 bin lira olan 2 bin 944 adet taklit ayakkabının ele geçirildiği bildirildi.

İş yeri sahibi hakkında yasal işlemin başlatıldığı ifade edildi. (İLKHA)