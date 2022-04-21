  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

21.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

'Kabataş yalancısı', 'her dönemin yalancısı'na çaktı!

Türk savunma sanayiinde müthiş hedef!

Otelin otoparkında şehit mezarı çıktı! İstanbul'da şoke eden görüntü

Erdoğan uyarmıştı... Kudüs'te radikal Yahudilerin yürüyüşü engellendi

Avrupa basınından bomba analiz: Erdoğan isterse "şah ve mat" der! Moskova gemisini batırılması...

Siyonist işgalci İsrail'den Gazze'ye alçak saldırı!

Siz bakmayın 6'lı masada oturduğuna! Ali Babacan'ın Tarkan kadar bile değeri yok

Onurlu geri dönüş nasıl olacak? Çavuşoğlu açıkladı! "451 bin göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi, 500 bin Suriyeli geri döndü!"

'Dava satmayı en iyi CHP bilir' dedik, sustu! Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı davası üzerinden iktidarı hedef aldı
Yerel Tam 2 bin 944 adet taklit ayakkabı ele geçirildi!
Yerel

Tam 2 bin 944 adet taklit ayakkabı ele geçirildi!

Gaziantep’te bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 420 bin lira olan 2 bin 944 adet taklit ayakkabı ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 12:23:00 -
Tam 2 bin 944 adet taklit ayakkabı ele geçirildi!

Gaziantep’te bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 420 bin lira olan 2 bin 944 adet taklit ayakkabı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde taklit ürünlere yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Çalışma kapsamında merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyonda düzenlendiği ve operasyonda iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 420 bin lira olan 2 bin 944 adet taklit ayakkabının ele geçirildiği bildirildi.

İş yeri sahibi hakkında yasal işlemin başlatıldığı ifade edildi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay