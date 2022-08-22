Tam 19.756 kişi bakın ne yaptı! Yok artık daha neler...

İsim soyisim değiştirmek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 24 Aralık olarak duyuruldu. Adını ve soyadını Fatih Terim yapmak isteyen binlerce kişinin olmasının ardından bu konu sosyal medyada gündem konusu oldu.

Ad ve soyad değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar için, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son başvuru tarihini duyurdu. Bu olayın duyurulmasının ardından ilginç bir girişim yaşandı.

Ajansspor'a göre; Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı" değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

19.756 VATANDAŞ FATİH TERİM OLMAK İSTİYOR

Hem Galatasaray'ın hem de Türk futbolunun efsaneleri arasında yer alan Fatih Terim için daha önce yaşanmamış bir gelişme meydana geldi. Ad soyad değişimi için başvuruda bulunan vatandaşlardan 19.756'sı, adını soyadını Fatih Terim yapmak için e-devlet üzerinden başvuruda bulundu.

Fatih Terim solak mı?

Fatih Terim saati de sağ koluna takıyor. Genelde sağ koluna saat takanlar solaktır. Ama Fatih Terim solak değil. Bir de sağcıların eskiden beri saati sağ kola takma gibi bir eğilimi vardır.



