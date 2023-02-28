Tam 15 milyon liralık kaçak sigara operasyonu!

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin birlikte gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, Adana Seyhan’daki tütün firmasının takibe alındığı belirtildi.

Denetim için firmaya giden ekiplerin, bu sırada dorseye makaron kutularının yüklendiğini fark ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kutuları inceleyen ekipler, üzerlerindeki bandrollerin geçersiz olduğunu tespit etti. Savcılıktan alınan arama kararını takiben firmanın deposunda ve araçta yapılan aramalarda, 12 milyon 20 bin 400 boş makaron ve 10 ton sigara filtresi ele geçirildi.

Ayrıca aynı yerleşkeden hareket eden makaron yüklü TIR, Mersin ve İstanbul’daki gümrük muhafaza müdürlüklerinin koordinasyonuyla iki taraftan takibe alındı. Makaronun İstanbul Esenyurt’ta bulunan tütün firmasının iş yerine indirildiği belirlendi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, iş yerine operasyon düzenledi. Toplam 8 milyon boş makaron ele geçirildi. Makaron ve sigara filtresinin yaklaşık 15 milyon TL değerinde olduğu belirlendi. Soruşturmalar Adana ve Büyükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarınca sürdürülüyor." (İLKHA)

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