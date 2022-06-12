Tam 15 bin lira ödeniyor! SGK resmen duyurdu

Yaz geldi, düğün sezonu açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yakın zamanda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘evlilik ikramiyesi, ödeneği’ ile gençlerin evlilik hazırlıklarının kolaylaştırıldığını duyurarak, bu ödenekten faydalanmaları çağrısı yaptı. Evlilik ödeneği çiftlerin çeyiz, ev eşyası ve düğün masrafına yardımcı olabilmek amacıyla ödeniyor. Dul, yetim aylığı alanlara evlenmeleri halinde verilen evlilik ödeneği için e-Devlet’ten veya SGK il müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor.

Toplu ve peşin ödeme

SSK veya Bağkur’lu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası da ödeniyor. Bu önemli destek aynı zamanda ‘evlilik ödeneği’ olarak da adlandırılıyor. Evlilik nedeniyle yetim aylığı kesileceği için ‘çeyiz parası’, kız çocuğunun bir süre daha mağdur olmamasını sağlıyor. Bu yolla, kesilen maaşın 2 yıllık tutarı (24 maaş), kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak peşin ödeniyor.

Evlilik yardımında herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Ödeneği alma hakkı olanlar ilk evliliğini 45 yaşında da yapsa yine faydalanabiliyor.

En az 15 bin lira

Çeyiz parasının miktarını, kızların aldığı yetim aylığı tutarı belirliyor. 2022 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya çıkarıldığı için en düşük hisse üzerinden (yüzde 25) yetim maaşı alan kız çocuklarına aylık 625 lira olarak verilen yetim parası, evlenirken 24 ay için en az toplam 15 bin lira çeyiz parası olarak ödenecek.

'5 yıl' kuralına dikkat

Çeyiz parası 1 defaya mahsus olarak veriliyor. Çeyiz parasından yararlanmak için ana kriterden birini, ‘yetim aylığı almak’ oluşturuyor. İkincisi ise ‘yetim aylığı alırken evlenmek’ gerekiyor. Destek için başvuru, nikahın kıyıldığı tarihten sonra 5 yıl içinde yapılabiliyor. Bu süreyi kaçıran, hakkını kaybediyor.

Evlendikten sonra çeyiz parasını alanlar, boşanmaları halinde 24 ay geçmedikçe yeniden yetim aylığını bağlatamıyor. Anne veya babasından dolayı aldığı yetim (ölüm) aylığı evlendiği için kesilen ve bu kapsamda çeyiz parası alan kız çocuğu, eşini kaybeder ve eşinden dolayı dul aylığı almaya hak kazanırsa, kendisine bağlanacak bu aylığı hemen alabiliyor. Eşinden dolayı verilecek aylık için çeyiz parasının bitiş süresi beklenmiyor.

Dul memur eşe maaşın 12 katı

Çeyiz yardımından SSK’lı ve Bağkur’dan yetim aylığı alanlar yararlanabiliyor. Memurlar için ise farklı bir durum var. SSK veya Bağkur’da vefat eden eşinden dolayı aylık almakta olan dul eşin yeniden evlenmesi halinde kendisine çeyiz parası ödenmiyor. Ancak dul memur eşin evlenmesi halinde 12 aylık çeyiz yardımı veriliyor.

Anne veya babanın vefatından dolayı iki kız çocuğunun ölüm aylığı alıyor olması ve bu iki kız çocuğundan birisinin evlenmesi nedeniyle çeyiz parası alarak aylığının kesilmesi halinde, ölüm aylığı almaya devam edecek olan kız çocuğunun ölüm aylığı oranı artıyor. Ancak aylık almaya devam edecek kız çocuğunun aylık miktarı, çeyiz parası ödenen sürenin sonunda yani 2 yıl sonra yükselebiliyor. Burada 2 yılın dolması önemli.

Memurlarda farklı

Çeyiz yardımından SSK ve Bağkur’dan yetim aylığı alanlar yararlanabiliyor. Ancak memurlar için de farklı bir durum var. SSK veya Bağkur’dan vefat eden eşinden dolayı aylık almakta olan dul eşin, yeniden evlenmesi halinde kendisine çeyiz parası ödenmiyor, kişinin kız çocuğunun evlenmesi durumunda çeyiz parası var.Fakat dul memur eşin evlenmesi halinde, kendisine de 12 aylık çeyiz yardımı veriliyor. Ayrıca anne oğlundan veya kızından dolayı Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alıyorsa, evlenmesi halinde yine maaşının 12 katı kadar çeyiz yardımı sağlanıyor.

SGK, sosyal medya hesabından resmen duyurdu. Başvurular kolaylaştı ve E-devletten yapılıyor.

Çeyiz parası şartları nelerdir?

Çeyiz parası alabilmek için gereken şartlar arasında başvuracak kişinin;

Kadın olması, (Erkekler bu ödenekten yararlanamıyor)

Yetim aylığı alıyor olması,

İlk evliliğini yapıyor olması (Bu ödenek sadece bir sefere mahsus ödenir, kişi ikinci veya üçüncü evliliği için çeyiz parası alamaz.)

Çalıştığı için yetim aylığı almayan kadınlar da çeyiz parası alamıyor.

Çeyiz parasına nasıl başvuru yapılır?

Çeyiz parasına başvuru sırasında bazı belgeler gerekmektedir. Bu belgeler ise şu şekildedir;

Evlenme cüzdanı

Kimlik

Başvuru yapılan kurumdan alınacak dilekçe.

Çeyiz parası için başvuru nereye yapılır?

Çeyiz parası için başvuru, evlenen ve yetim aylığı alan kadının ikametgahının bulunduğu il veya ilçe SGK müdürlüklerine ya da SGK hizmet merkezlerine yapılmaktadır.

Kadın eğer yetim aylığını emekli sandığı üzerinden alıyorsa;

Aylık aldığı ebeveyn, 1 Ekim 2008 tarihinden önce kamu görevlisi olmuşsa, çeyiz aylığı başvurunu Ankara’da olan SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dair Başkanlığı’na yapması gerekmektedir.Aylık aldığın ebeveyn, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olmuşsa bağlı olunan SGK il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapılabilir.