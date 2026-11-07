Bankacılık krizi ülkeyi karıştırdı: Devlet Başkanını gözaltına aldılar!

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Paraguay Senatosu tarafından 'görevi kötüye kullanmak' suçundan azledildi.

Senato tarafından yapılan açıklamada, "Sanık oy birliğiyle suçlu bulunmuş ve kanun gereği Paraguay Cumhurbaşkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Paraguay Başsavcılığı, Ueno Bankası ile ilgili iddia edilen güveni kötüye kullanma ve diğer suçlara ilişkin soruşturma kapsamında eski Cumhurbaşkanı Santiago Pena'nın derhal tutuklanması emrini verdi.

Pena azledilince, Paraguay Başkan Yardımcısı Pedro Alliana, parlamentonun her iki meclisinin ortak oturumunda ülkenin başkanı olarak yemin etti.

Alliana'nın yemin ettiği saatlerde ise Pena'nın dava kapsamında savcılığın emriyle Asuncion'daki özel konutunda gözaltına alındığı bildirildi.

Paraguay'da bankacılık krizi neden yaşandı?

Paraguay'da siyasi kriz, yaklaşık 3 milyon müşterisi bulunan Ueno Bank'ın iflas sürecine girmesi ve faaliyetlerinin durdurulmasıyla başladı. Bankanın çöküşü sonrası milyonlarca müşteri hesaplarına erişemezken, emeklilik ödemeleri ve bazı kamu fonları da süreçten etkilendi.

Paraguay Merkez Bankası Ueno Bank'a el koyarken, bankanın çöküşünü protesto edenler Pena'nın istifasını talep etmek üzere sokaklara çıktı. Kongre ise mevduat sahiplerine ödeme yapılmasına yönelik süreci onayladı.

2023 yılında muhafazakar Colorado Partisinin adayı olarak girdiği seçimleri kazanan Pena, merkez solun adayını geride bırakarak devlet başkanı seçilmişti.