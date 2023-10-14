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Yaşam Tam 12 yıldır muayenesiz ve sigortasız geziyordu! Polisi görünce böyle kaçtı
Yaşam

Tam 12 yıldır muayenesiz ve sigortasız geziyordu! Polisi görünce böyle kaçtı

Yeniakit Publisher
2023-10-14 20:19:00 -

12 senedir muayenesi ve sigortası yapılmayan motosikletle gezen kişi, polisi görünce kaçtı.

Muayenesi ve sigortası olmayan motosiklet sürücüsü kendisine işlem yapmak isteyen polisi görünce olay yerinden kaçtı. Motosiklete 12 yıldır muayene ve sigorta yapılmadığı öğrenilirken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Çoban Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan D-100 kara yoluna dönen 81 BT 784 plakalı motosiklet sürücüsünü gören trafik polisi, denetim yapmak istedi. Önce polisten kaçmaya çalışan sürücü kaçamayacağını anlayınca polis ile birlikte yolun kenarına yanaşarak motordan inip kaçtı. Polis tarafından yapılan denetimde motosikletin 12 yıldan beri muayenesinin, sigortasının olmadığı tespit edildi. Uygulanan cezai işlem sonrasında motosiklet bağlanırken yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün motorunu bırakıp olay yerinden koşarak uzaklaşması yer alıyor.

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