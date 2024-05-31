Tam 10 gol buldu! Amatör liginde Gökkuşağıspor'un rakibi belli oluyor
Aktepe A.Ş 1'nci Amatör ligi A grupta Play- Off’a kalma mücadelesi veren ve ligin 22’nci haftasında konuk ettiği, Diyarbakır Seyrantepe idamanyurduspor’u 10-0 gibi farklı skorla yenerek play-Off çizgisine bir adım daha yaklaştı.
Lige iyi bir başlangıç yaparak başlayan ve son kaç haftadır inişli çıkış bir yol izleyen, ve ligde 48 puanla 5’nci sırada yer alan, Diyarbakır Gökkuşağıspor, dün karşılaştığı Diyarbakır Seyrantepe idamanyurduspor’u 10-0 gibi farklı skorla yenerek puanın 51 çıkartarak 4’nci sıraya yükselerek Play-Off çizgisine bir adım daha yaklaştı.