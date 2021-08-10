Tam 1 milyon izlenme! Kardeş Azerbaycan Türkiye’deki bu görüntüyü izledi

Yeni Akit Ankara

Türkiye'de çıkan orman yangınlarının büyük bölümü, kardeş Azerbaycan’ın da verdiği büyük destek ve gösterilen cansiperane çabayla söndürülürken, Azerbaycanlı kardeşlerimizin en çok izlediği görüntüler, Azerbaycanlı ekiplerin yangın söndürme çalışmaları oldu. En büyük ilgiyi ise, Azerbaycan Televizyonu sosyal medya sayfasında yaklaşık bir milyon kez izlenen, Türk bayrağının yanan bir evden Azerbaycanlı itfaiye görevlisi tarafından kurtarılması oldu. Azerbaycanlılar bu görüntüleri gözyaşlarıyla izledi.

Yangınlar tamamen kontrol altına alınırken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla, başka orman yangınlarını söndürmek ve tırmanmasını önlemek için Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı dört itfaiye ve kurtarma ekibi, amfibi uçak ve diğer teçhizatı Türkiye'ye gönderildi. Aliyev, “Kurtarma ekiplerimiz, kardeş ülkenin itfaiyecileri ile birlikte yangın söndürme operasyonlarında başarılı çalışmalarını sürdürmektedir. Her zaman Türkiye'nin yanındayız!” mesajıyla son yardım ekibini de Türkiye’ye uğurladı.

Azerbaycanlılar Türk bayrağının kurtarılışını gözyaşlarıyla izledi

On beş gündür Azerbaycan Televizyonu’nun Türkiye özel muhabiri ve Enformasyon Programları Ana Stüdyosu film ekibi, yangının çıktığı bölgelerde görevlerini yerine getiriyor. Kamuoyuna bilgi vermek için en sıcak noktalara gitmekten çekinmeyen Azerbaycanlı yangın söndürme ekipleri, yangının devam ettiği bölgelerden sıklıkla videolar gönderdi. Olay yerinin video görüntüleri Azerbaycan Televizyonu’nun sosyal ağ hesaplarında paylaşılınca yüz binlerce izleyiciye ulaştı. Görüntüler, yangının coğrafyası, iki ülke itfaiyecilerinin ortak faaliyetleri ve yangına nasıl müdahale ettikleri hakkında Azerbaycanlıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Aynı zamanda bu videolar Azerbaycan-Türk kardeşliğinin her alanda ebedi doğasını yansıtmış oldu. Facebook platformunda tüm paylaşımlar Azerbaycan Televizyonu’nun takipçileri tarafından merakla beklenirken, en çok izlenen ve etkili olan paylaşım, yaklaşık 1 milyon izlemeyle, Azerbaycanlı görevliler tarafından alevlerden kurtarılan Türk bayrağının görüntüsü oldu.