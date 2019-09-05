Talihsiz işçinin parmakları koptu Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir işçinin parmakları koptu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir işçinin parmakları koptu.

Olay Mobilya Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firmada meydana geldi. İşyerinde çalışan HalidA., iddiaya göre, testereyle demir kestiği sırada elini makineye kaptırdı. Acılar içerisinde kalan talihsiz işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. Parmakları kopma noktasına gelen işçi kanlar içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri işçiyi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Halid A. ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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