Taliban’ı yıkmak için lobi tuttu

Tahsin Han

Amerika’nın 20 yıllık işgalini bitirip Afganistan yönetimini ele geçiren Talban’ı kabullenemeyen ve Pencşir’de başlattığı direnişte de yenilen Ahmed Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud, ABD’den destek arayışına girdi.

Taliban’ın zaferi sonrası ABD destekli Kabil yönetiminin kaçmasıyla Pençir’e giden ve burada Fransa ve Özbekistan destekli bir direniş başlatan oğul Mesud, Taliban’ın müzakerelerini de reddedince kısa sürede yenilip kayıplara karıştı. Mesud’un ve ona destek olan eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Emrullah Salih’in nereye gittiği hâlâ bilinmezken, dün New York Times’ta çıkan bir haber dikkatleri çekti.

Amerikan gazetesine göre Mesud’un siyasi yetkilileri bu hafta, ABD’li ünlü lobicilerden Robert Stryk ile bir anlaşmaya vardı. Öncaki gün Adalet Bakanlığı’na sunulan başvuruyla resmileşen girişime göre Robert Stryk, Mesud’a bağlı güçlerin Washington tarafından tanınması ve Batı’nın onlara destek olması için lobicilik yapacak. Bu kapsamda Mesud, Taliban’ın devrilmesi için Batı’dan ve ABD’den destek almaya çalışacak.

Hem silah hem para istiyoruz

Gazetedeki habere göre Mesud, ABD ve Fransa’da Afganistan adına meşru bir temsilci olarak tanınmak, Afganistan’ın resmi temsilciliklerini elde etmek ve Birleşmiş Milletler’deki Afgan koltuğunu da almak istiyor. Mesud aynı zamanda Taliban’ın kurduğu yönetimin meşru yönetim olarak tanınmasına engel olmak ve Afganistan’a yaptırım uygulanmasını sağlamak hedefinde. Amerika’da Mesud’u temsil eden Ali Nazary’in, “Ekselansları Ahmed Mesud’un desteği ve onayı olmadan hiçbir varlık Afganistan’da meşruiyet kazanamaz, çünkü bugün meşruiyetin kaynağı o” sözleri de gazetede yer buldu. Nazary ayrıca “ABD’den saldırı silahlarının sevkiyatını da içeren çabalarımız için maddi destek sağlamasını ve Taliban’ı tanımamasını istiyoruz” derken bu konuda anlaştıkları lobi şirketi Robert Stryk’a da güvendiklerini söyledi.

Babası da yardım istemişti

Geçtiğimiz aylarda Fransa lideri Macron’la Paris’te buluşan ve Afganistan’da Taliban sonrası için el sıkışan oğul Mesud, direnişi başlatmasının 1 haftasında yenilip kaçarken batılı ekranlara çıkıp açık açık destek istemişti. Ahmed Şah Mesud da 1990’lı yılların sonunda Taliban’a karşı Avrupa’dan yardım talep etmişti.

