Taliban'dan Türkiye'ye açık teklif
Taliban yönetimi ile Kızılay Başkanı Kerem Kınık bir araya geldi. Görüşmede Taliban, Türkiye'nin ülkeye yatırım yapmaları konusunda çağrıda bulundu ve Türk işadamlarına her türlü kolaylığın sağlanacağını duyurdu.
Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.
Görüşmede 'Afganistan İslam Emirliği' yönetiminin üst düzey isimlerinin yanı sıra, Türkiye'nin Afganistan Büyükelçisi Cihad Erginay da hazır bulundu.
Kınık ayrıca Afgan Kızılayı Başkanı Mevlevi Mutiul Hak Halis ile de görüştü.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Muttaki, Afgan ve Türk halkları arasındaki tarihi bağlara, dini ve insani benzerliklere vurgu yaparken, Türkiye yönetimine ve halkına, Afganistan'a verdikleri destek için teşekkür etti.
'Yatırım yapın! Zorluk çıkarmak yok' mesajı
Muttaki, Afganistan'a yatırım çağrısı yaparken bölgede iş yapmak isteyen Türk iş adamlarına kolaylık sağlayacaklarını ifade etti.
Kızılay Başkanı Kınık da iki ülke arasındaki ilişkilere değinirken, Afganistan'a yönelik insanı yardımların sürdüğünü kaydetti.
Kaynak: Mepa News