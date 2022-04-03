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Dünya Taliban'dan Rusya hamlesi! Resmen duyurdular
Dünya

Taliban'dan Rusya hamlesi! Resmen duyurdular

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da Taliban yönetiminin Rusya ile ilişkileri derinleştirmek istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 15:10:00 -
Taliban'dan Rusya hamlesi! Resmen duyurdular

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rossiya-1 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Afganistan'da Taliban yönetimi ile Rusya'nın ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

AA'nın haberine göre, Taliban ile diyaloğun "dostça" olduğuna işaret eden Kabulov, bu diyaloğun formalite icabı olmadığını belirtti.

Kabulov, "Yeni Afgan yönetiminin Rusya ile ilişkileri derinleştirme tutumunu hissettik." dedi.

Rus heyeti 24 Mart'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban yönetimiyle temaslarda bulunmuş, Taliban da bu müzakerelerin sonucu olarak Moskova ile iş birliğinin genişletilmesinden yana olduğunu bildirmişti.

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