Taliban'dan 'profesyonel düzenli ordu' adımı!

Savunma Bakanlığı’nda üst düzey bir yetkili olan ve aynı zamanda Taliban İçindeki İhlalleri Tespit Komitesi Başkanlığı görevini yürüten Hakimi, geçen yaz ülkeden hızlı bir şekilde çekilmeleri sırasında ABD güçleri ve müttefikleri tarafından terk edilen toplam 81 helikopter ve uçağın yarısını onarabildiklerini açıkladı. Hakimi, geçtiğimiz Ağustos ayında yönetimi ele geçirdiği zaman Taliban’ın, ayrıca 300 bin hafif silaha, 26 bin ağır silaha ve 61 bin askeri araca el koyduğunu da sözlerine ekledi. Taliban, iktidarı yeniden ele aldığında genel af kararı aldı ve önceki hükümette görevli ordu mensubu veya devlet çalışanlarına zarar vermeyeceğine dair güvence verdi. Ancak Ağustos ayının son günlerinde 120 binden fazla kişinin tahliyesi sırasında üst düzey hükümet ve askeri yetkililerin çoğunluğu ülkeyi terk etmeyi tercih etti. Kalanlar ise Taliban’ın intikam alabileceği korkusuyla sessiz kalmayı tercih etti. Birleşmiş Milletler (BM), Ocak ayının sonunda yayınlanan bir raporda Taliban’ı, Afgan hükümetinin ve güvenlik güçlerinin 100’den fazla eski üyesini ve ayrıca yabancı güçlerle çalışan Afganları öldürmekle suçladı. Ancak Latifullah Hakimi, affın iyi uygulandığını vurgulayarak, “Af çıkmasaydı trajik bir duruma tanık olacaktık” dedi.

Yetkili, “İnsanları hedef alan intihar bombacıları (Taliban), bugün bu insanları koruyanlarla aynı kişiler” dedi. Eski askerlerin Taliban saflarına entegrasyonu henüz netlik kazanmasa da Taliban, eski Afgan Ulusal Ordusu’nun sağlık hizmetlerinden, biri general diğeri albay olan iki yüksek rütbeli doktorun yine sağlıkçı olarak Savunma Bakanlığı’nda önemli görevlere atandığını bildirdi. Hakimi, “Sürekli bir ordu kurmak için çalışıyoruz. Eski rejimden profesyonel pilotlar, mühendisler, hizmet ve lojistik alanındaki işçiler ve idari personeller yerlerini aldılar” ifadelerini kullandı.

Hakimi, “Ülkenin ihtiyaçlarına ve milli çıkarlarına göre bir ordu oluşturacağız” diyerek, sayısını belirtmeden bunun ‘büyük bir ordu’ olacağının altını çizdi. Taliban yetkilisi, Afgan bütçesinin yaklaşık yüzde 80’ini finanse eden uluslararası yardımın Ağustos ayında aniden kesilmesinden ve ABD’nin Afganistan Merkez Bankası’nın Amerikan topraklarında 9,5 milyar dolarlık varlığını dondurması sonucu hazinesi neredeyse boşaldıktan sonra bu ordunun nasıl finanse edileceğini belirtmedi. Aynı zamanda Taliban içindeki ihlalleri ifşa etmekle görevlendirilen komiteden sorumlu yetkili, Ağustos ayından sonra görevlendirilen ve çeşitli suçlarla itham edilen yaklaşık 4 bin 500 Taliban üyesinin görevden uzaklaştırıldığını ifade etti.