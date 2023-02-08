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Dünya Taliban'dan depremzedeler için Türkiye ve Suriye'ye para yardımı...
Dünya

Taliban'dan depremzedeler için Türkiye ve Suriye'ye para yardımı...

Afganistan'da yönetimini ele geçiren Taliban, Türkiye ve Suriye'ye deprem felaketi için para yardımı yapacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 13:51:00 -
Taliban'dan depremzedeler için Türkiye ve Suriye'ye para yardımı...

Afganistan'da yönetimini ele geçiren Taliban, Türkiye ve Suriye'ye deprem felaketi için para yardımı yapacağını açıkladı.

2021’de Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban’dan Türkiye ve Suriye’ye destek açıklaması geldi.

Taliban yönetimi bölgede yaşanan korkunç deprem felaketi sonrasında Türkiye ve Suriye’ye 165 bin dolar para yardımı gönderileceğini duyurdu.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ” Afganistan İslam Emirliği, 111 bin dolarlık yardım paketi ve Türkiye ve Suriye’ye insani ve İslami kardeşlik sebebiyle 55 bin dolar gönderecektir” denildi.

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