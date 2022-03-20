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Dünya Taliban'dan bayrak kararı
Dünya

Taliban'dan bayrak kararı

Taliban, Afganistan'da üç renkli bayrağın kullanımını yasakladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 10:44:00 -
Taliban'dan bayrak kararı

Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin ofisi tarafından yayınlanan yeni kararnamede Afganistan Ulusal Radyo ve Televizyon kurumunda üç renkli bayrak kullanımının yasaklandığı belirtildi.

Kararnamede eski Kabil yönetimi tarafından da kullanılan siyah, kırmızı ve yeşil renklere sahip bayrağın bundan sonra kullanılmaması gerektiği ifade ediliyor.

Taliban 15 Ağustos'ya başkent Kabil'e girip yönetimi devraldığı günden bu yana üç renkli eski bayrağın kullanımını kesin bir kararla yasaklamamıştı.

Taliban yönetimi resmi makamlarda beyaz tevhit bayrağı kullanıyor.

Ayrıca bazı resmi televizyon yayınlarında arka planda çalan müziğin yerine İslami sayılan marşların kullanılması gerektiği de kararnamede yer alan detaylar arasında.

Son olarak resmi yayınlardaki televizyon sunucularının batı tarzı kıyafet yerine milli giysilerle ekrana çıkmaları gerektiği de Hibetullah Ahundzade'nin ofisi tarafından yayınlanan kararnamede yer alıyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

İttihat

Kelimei tevhid bayrağı bütün müslümanlara aittir. Sadece bir devletin vs kullanması doğru değil. Başka bayrak bulun kendinize

Abdullah Murat

Gerçek bayrak sancak Allahın hükümlerinin hakimliğini tek dinin islam oluşunu selamet ortamını yani gerçek adaleti ve bu ortamdaki kardeşliği temsil eder. Bu onu diğer batıl olanlardan ayırır. Bu sancağı dikmek dalgalandırmak Allahın yoludur. Bu uğruda ölenler şehit savaşanlar ise mücahidlerdir. Müminler Allah yolunda Kafirler tağut yolunda batıl davalar için savaşır
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