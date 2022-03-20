Taliban'dan bayrak kararı

Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin ofisi tarafından yayınlanan yeni kararnamede Afganistan Ulusal Radyo ve Televizyon kurumunda üç renkli bayrak kullanımının yasaklandığı belirtildi.

Kararnamede eski Kabil yönetimi tarafından da kullanılan siyah, kırmızı ve yeşil renklere sahip bayrağın bundan sonra kullanılmaması gerektiği ifade ediliyor.

Taliban 15 Ağustos'ya başkent Kabil'e girip yönetimi devraldığı günden bu yana üç renkli eski bayrağın kullanımını kesin bir kararla yasaklamamıştı.

Taliban yönetimi resmi makamlarda beyaz tevhit bayrağı kullanıyor.

Ayrıca bazı resmi televizyon yayınlarında arka planda çalan müziğin yerine İslami sayılan marşların kullanılması gerektiği de kararnamede yer alan detaylar arasında.

Son olarak resmi yayınlardaki televizyon sunucularının batı tarzı kıyafet yerine milli giysilerle ekrana çıkmaları gerektiği de Hibetullah Ahundzade'nin ofisi tarafından yayınlanan kararnamede yer alıyor.

Kaynak: Mepa News