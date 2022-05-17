Taliban'dan ABD açıklaması

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanı Vekili Siraceddin Hakkani, CNN editörlerinden Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladı.

Son 20 yılın savunmaya yönelik mücadele ve savaş durumuyla geçtiğini ifade eden Hakkani, ancak gelecekte "ABD ve uluslararası toplumla iyi ilişkilere sahip olmak" istediklerini söyledi.

Amerikalıları şu anda düşman olarak görmediklerini ifade eden Hakkani, fakat Afganların ABD'nin niyeti hakkında bazı çekinceleri olduğunu belirtti.

Hakkani, uluslararası kanunlara göre Afganistan'ın özgürlüğünü savunmanın meşru hakları olduğunu ifade etti.

Amanpour'un, Afganistan'ın ABD ve müttefiklerine karşı yeniden bir terörizm üssü haline gelip gelmeyeceği sorusu üzerine Hakkani, ülke içinde bazı tehditlerin olduğunu belirterek ancak ülkesinin herhangi birine karşı tehdit olarak kullanılmayacağının garantisini verdiklerini kaydetti.

Hakkani, Taliban'ın ABD ile 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan, Afganistan'ın Amerikalıları hedef alan teröristler için bir sığınak haline gelmesine izin vermeyecekleri taahhüdünün yer aldığı anlaşmaya saygı gösterme niyetinde olduğunu belirtti.