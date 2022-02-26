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Dünya Taliban, Ukrayna'daki Afganların tahliyesi için çalışmalara başladığını duyurdu
Dünya

Taliban, Ukrayna'daki Afganların tahliyesi için çalışmalara başladığını duyurdu

Afganistan'da yönetimi devralan Taliban, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle buradaki Afgan vatandaşların güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek, tahliye edilmeleri için çalıştıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 15:46:00 -
Taliban, Ukrayna'daki Afganların tahliyesi için çalışmalara başladığını duyurdu

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, konu ile ilgili kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Taliban'ın Ukrayna'da yaşayan Afganistan vatandaşları ve Afgan öğrencilerin hayatlarından endişe duyduğu vurgulanan açıklamada, bu kişilerin güvenli bir yere tahliye edilmeleri için mevcut tüm imkan ve iletişim kanallarının kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı bu konuda çeşitli bölgesel hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla yakın temas halindedir." ifadesine yer verildi.

Belhi dün yaptığı açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları konusunda Taliban'ın tarafsız olduğunu kaydederek iki ülkeyi, aralarındaki sorunları diyalog ve barışçıl yollarla çözmeye çağırmıştı.

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