Taliban sözcüsü: 'Dünya Müslümanlarının en önemli sorunu, aralarında...'

İslam ümmetinin vahdeti için alimlere çok iş düştüğüne dikkat çeken Mücahid, alimler arasında her zaman müspet ilişkilerin bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Sözcü Mücahid, İTTİHADUL ULEMA öncülüğünde düzenlenen 7'nci Alimler Buluşması'na katılmış olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Mücahid, bu buluşma vesileyle birçok İslam ülkesinden alimlerin bir araya gelmesi, ilmi ve araştırmaya konu meselelerin konuşulması, alimler arasında istişarelerin yapılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

"Ulema, vahdet için önemli görevler üstlenmeli"

Dünya Müslümanlarının en önemli sorununun kendi aralarında vahdeti sağlayamamış olması olduğuna vurgu yapan Mücahid, bu konuda ulemaya çok önemli görevler düştüğüne işaret etti.

Zebihullah Mücahid, "Eğer Müslümanlar kendi aralarında birlik olurlarsa ve vahdeti kurarlarsa Müslüman coğrafyasında var olan sorunların tamamı kendiliğinden çözülecektir. Müslümanlar arasında vahdetin olması, birlikteliğin olması çok önemli bir unsurdur. Ulema, bunun için çok önemli iş yapabilir, çalışmalar ortaya koyabilirler." dedi.

"Alimlerin arasındaki uyum, Müslüman ülkelerin birbirine yakınlaşmasına vesile olacak"

Ümmet alimlerinin aralarında sürekli diyaloglar olması gerektiğine dikkat çeken Mücahid, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana göre alimler arasında her zaman müspet ilişkilerin olması lazım. Ayrıca sürekli birbirleriyle irtibat halinde olmaları lazım. Alimlerin arasındaki bu uyum ve ilişki, Müslüman ülkelerin birbirine yakınlaşmasına vesile olacak ve var olan problemler konuşularak çözüm yolları bulunacaktır. Eğer farklı devletlerde yaşayan Müslümanlar olarak kendi aramızdaki ilişkilerimizi geliştirirsek, var olan sorunları konuşursak sorunlar çözülecektir. Dolayısıyla vahdet adına yapılan bu davet çok doğru bir yoldur ki bu katılmış olmaktan dolayı mutluluk duyduk." (İLKHA)