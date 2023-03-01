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Dünya Taliban dünyaya duyurdu! Türkiye kararını verdi
Dünya

Taliban dünyaya duyurdu! Türkiye kararını verdi

Afganistan İslam Emirliği Dışişleri, İstanbul’daki Konsolosluğun kendilerine devredildiğini ve hizmete başlandığını resmen duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 17:58:00 -
Taliban dünyaya duyurdu! Türkiye kararını verdi

 YENİAKİT.COM.TR 

Afganistan'ın İstanbul’daki Konsolosluğu Taliban yönetimine devredildi.

Afganistan İslam Emirliği Dışişlerinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada İstanbul’daki Konsolosluğun kendilerine devredildiği ve hizmete başlandığı resmen duyuruldu.

Bina önündeki eski bayrak yerine yeni (tevhid) bayrağın asılması için de çalışmalar sürüyor.
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İran, Türkmenistan, Pakistan, Rusya ve Çin'de bulunan Afganistan Büyükelçilikleri geçen yıl Taliban'a devredilmişti.

Taliban 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmişti.

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