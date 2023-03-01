Taliban dünyaya duyurdu! Türkiye kararını verdi
Afganistan İslam Emirliği Dışişleri, İstanbul’daki Konsolosluğun kendilerine devredildiğini ve hizmete başlandığını resmen duyurdu.
YENİAKİT.COM.TR
Afganistan'ın İstanbul’daki Konsolosluğu Taliban yönetimine devredildi.
Afganistan İslam Emirliği Dışişlerinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada İstanbul’daki Konsolosluğun kendilerine devredildiği ve hizmete başlandığı resmen duyuruldu.
Bina önündeki eski bayrak yerine yeni (tevhid) bayrağın asılması için de çalışmalar sürüyor.
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İran, Türkmenistan, Pakistan, Rusya ve Çin'de bulunan Afganistan Büyükelçilikleri geçen yıl Taliban'a devredilmişti.
Taliban 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmişti.