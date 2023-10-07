  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye savunma sanayii alanında her şeyi üretmeye başlayınca harekete geçtiler! Türk şirkete yaptırım

Tuğrul Selmanoğlu yaşananları bir bir anlattı! Sözde demokratik Avrupa'dan AK Parti'ye büyük engel

Hamas, başlattığı operasyonla perişan etmişti! İsrail’den flaş açıklama az önce geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular

SİHA’mızı düşüren ABD savaş uçağı ile ilgili akıl almaz iddia! Herkesi dumura uğrattı! Bu ne kepazelik böyle

Az önce Türkiye'ye ilan edildi! O belediye Yeniden Refah Partisi'ne geçti

Kılıçdaroğlu, partideki muhalif kanadı içeriden çökertiyor Değişimciler bölündü! Bir isim daha saf değiştirdi

Erbakan’dan siyonistlere tepki! 'İsrail laftan değil güçten anlar!'

İsrail savaş uçaklarını böyle kaçırdı

AK Parti'nin MKYK üyeleri resmen belli oldu! İşte isim isim 75 kişilik liste...

İsrail sınırındaki demir çitler böyleydi böyle oldu
Dünya Taliban bombayı patlattı: Geçiş izni verin Kudüs'ü fethedelim!
Dünya

Taliban bombayı patlattı: Geçiş izni verin Kudüs'ü fethedelim!

Yeniakit Publisher
2023-10-07 17:07:00 -
Taliban bombayı patlattı: Geçiş izni verin Kudüs'ü fethedelim!

Taliban'dan İsrail'e karşı başlatılan operasyona karşı Filistin'e destek mesajı geldi.

Taliban, Filistin'in İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada Filistin'e destek verilirken, aradaki ülkelerin geçiş izni vermesi durumunda bölgeye gidilebileceği ve Filistinli mücahitlere destek verileceği ifade edildi.

Taliban'ın duyurusunda, "İsrail'e komşu olan Müslüman ülkeler eğer bize geçiş hakkı verirse Kudüs'ü fethederiz." denildi.

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği vatandaşlarına uyarı yaptı
İsrail'deki ABD Büyükelçiliği vatandaşlarına uyarı yaptı

Dünya

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği vatandaşlarına uyarı yaptı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği vatandaşlarına uyarı yaptı
İsrail'deki ABD Büyükelçiliği vatandaşlarına uyarı yaptı

Dünya

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği vatandaşlarına uyarı yaptı

Filistinli mücahitlerin İsrailli anneye söyledikleri dünyanın gündeminde!
Filistinli mücahitlerin İsrailli anneye söyledikleri dünyanın gündeminde!

Sosyal Medya

Filistinli mücahitlerin İsrailli anneye söyledikleri dünyanın gündeminde!

Küstah açıklama! Ha ABD ha İsrail
Küstah açıklama! Ha ABD ha İsrail

Dünya

Küstah açıklama! Ha ABD ha İsrail

İsrail artıkları sahnede! Irkçı Zafer Partisi’nden siyonistlere dua!
İsrail artıkları sahnede! Irkçı Zafer Partisi’nden siyonistlere dua!

Siyaset

İsrail artıkları sahnede! Irkçı Zafer Partisi’nden siyonistlere dua!

Katar'dan flaş İsrail açıklaması
Katar'dan flaş İsrail açıklaması

Dünya

Katar'dan flaş İsrail açıklaması

{relation id:1793666 slug:'israildeki-abd-buyukelciligi-vatandaslarina-uyari-yapti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23