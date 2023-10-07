Taliban bombayı patlattı: Geçiş izni verin Kudüs'ü fethedelim!
Taliban'dan İsrail'e karşı başlatılan operasyona karşı Filistin'e destek mesajı geldi.
Taliban, Filistin'in İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonu hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada Filistin'e destek verilirken, aradaki ülkelerin geçiş izni vermesi durumunda bölgeye gidilebileceği ve Filistinli mücahitlere destek verileceği ifade edildi.
Taliban'ın duyurusunda, "İsrail'e komşu olan Müslüman ülkeler eğer bize geçiş hakkı verirse Kudüs'ü fethederiz." denildi.
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