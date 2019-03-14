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Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de üretime tekrar başlayacağının müjdesini vermesinin ardından kenevir talebi hızla arttı.

14 Mart 2019 Perşembe 09:34
Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından, tekstilden otomobil sektörüne geniş kullanım alanı bulunan kenevirin üretimine ilişkin, tarımsal politikalar yeniden şekillendiriliyor.

19 ilde talep artışı

Karar çerçevesinde üreticisine önemli gelir bırakması beklenen kenevir sebebiyle Amasya, Antalya, Bartın, Burdur,Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta tarla talebinde artış dikkat çekiyor.

Tarla fiyatı 85 bin lira

Türkiye’nin her yerinden talebin olduğu kenevir üretimi yapılan illerde satışa sunulan tarlaların 85 bin lira civarında satılırken, dönüm fiyatının ise 5 bin liradan başlayıp 9 bin liraya kadar ulaşıyor.

1 dekar bin 500 lira

3-4 yıl içinde geri dönüş sağlayan kenevirin tohum amaçlı üretildiğinde, 1 dekardan 50-60 kilogram kenevir elde edilirken, kilosu 25-30 liradan alıcı buluyor.

Endüstriyel kenevir yetiştiriciliğinde ise 1 dekardan ortalama bin 250- bin 500 lira arasında gelir elde ediliyor. Aynı alandaki masraf ise 800-850 lirayı buluyor. Öte yandan 36 ülkede üretimi yapılan endüstriyel kenevirin 2017 yılında 4 milyar olan parasal büyüklüğünün 2025 yılında 11 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Dünyanın en büyük kenevir üreticileri ise;

ABD, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Brezilya, Almanya, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor.

Kenevir; otomotiv, kozmetik, enerji, gıda, inşaat ve izolasyon gibi birçok sektörde geniş bir alanda ham madde olarak kullanılabiliyor.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:34
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. Yozgat
  5. Uşak
  6. Tokat
  7. Sinop
  8. Samsun
  9. Rize
  10. Ordu
  11. Malatya
  12. Kütahya
  13. Kayseri
  14. Kastamonu
  15. İzmir
  16. Çorum
  17. Burdur
  18. Antalya
  19. Amasya
  20. EKONOMİ
  21. kenevir
  22. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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