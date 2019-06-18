Talat Özyürek’in, "Makosenli Türk" kitabı çıktı

Üç Maymunun Ölümü adlı kitabıyla edebiyat dünyasına giren Talat Özyürek, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kendi bakış açısıyla değerlendirip kitaplaştırdığı "Makosenli Türk" ile okuyucuların karşısında çıktı.

Talat Özyürek, Makosenli Türk kitabını neden yazdığını açıklayarak, "Bir tarihe tanıklık yapıyorduk. Tarihi yeniden yazan bir liderin yaşadığı ortamda birçok konuya bire bir tanık olmaktan doğan sorumluluğumu beni bu kitabı yazmaya teşvik etti. Türk tarihinde adının yanına "bizim" sıfatı eklenerek adı ile hitap edilmiş tek lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

O halkın bağrına basıp, "Bizim Tayyip" dediği lider olarak gönlünde en müstesna yeri vermiştir. Bu tarihi bir olaydır ve kitaplaştırmam gerekti" dedi.

Özyürek, kitabının yazım aşamasını ise şöyle anlattı:

"Çalışmam, yaklaşık üç yıl sürdü. Ancak düşüncesi çok daha eski idi. Kitabı yazarken, öncelikle, Cumhurbaşkanımızın konuşmaları, TBMM tutanakları, komisyon raporları gibi bilgileri esas aldım. Bu belgeleri, kendi görüş, anlayış ve felsefem ile yoğurup düşüncelerimi paylaştım. Esasında bu tarz kitaplar bitmez. Hayat devam ettikçe her gün farklı gelişmeler yaşanıyor. Ben de Makosenli Türk, kitabını bir yerde sonuçlandırdım, ama olaylar kendi mecrasında akmaya devam ediyor."

Heroon Yayınevi’nin okuyucularla buluşturduğu kitap, kitapçılarda satışa sunuldu.