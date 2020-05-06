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Talas’ta Ramazan başka güzel

Talas’ta Ramazan coşkusu devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:58:41 -
Talas’ta Ramazan başka güzel

Talas’ta Ramazan coşkusu devam ediyor. Talas Belediyesi tarafından hazırlanan özel otobüs, cadde ve sokakları gezerek evde kalan vatandaşlara farklı akşamlar yaşatıyor.


Her akşam bir mahalleyi gezen otobüsle evlerinin balkon ve pencerelerinden kendilerini izleyen vatandaşlara yönelik olarak canlı performansla ilahi dinletileri eşliğinde sema gösterileri yapılıyor. Ayrıca Hacivat-Karagöz ile de çocuklara eğlenceli anlar yaşatılıyor.


Her gün iftardan sonra başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren etkinlikler, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

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