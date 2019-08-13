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Talas’ta 1 milyon metrekarelik kentsel dönüşüm alanı işlemleri başladı

Talas Belediyesi tarafından Kurban Bayramı’nın 3.

13 Ağustos 2019 Salı 17:15
Talas’ta 1 milyon metrekarelik kentsel dönüşüm alanı işlemleri başladı

Talas Belediyesi tarafından Kurban Bayramı’nın 3. gününde bayramlaşma programı düzenlendi.


Talas Belediye Başkanlığı bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programının açılışında konuşan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Yalçın projeleri hakkında bilgiler vererek 1 milyon metrekarelik kentsel dönüşüm alanının işlemlerini başlattıklarını söyledi. Başkan Yalçın; "1 Nisan’da seçimden sonra herkes iradesiyle çok şükür sosyal sorumluluk çerçevesinde kendi kararlılığını gösterdi, 1 Nisan’dan sonra belediye başkanı olarak görev aldım. O gün bu gündür kısa zaman geçmesine rağmen çok şükür iyi işlere imza attığımızı düşünüyorum. 15’in üzerinde irili ufaklı park yaptık, yollarımızın bakımını yaptık, rutin işlerimizi yaptık. Tekrarlamakta övüneceğimiz İl Jandarma Komutanlığı’nın bulunmuş olduğu bölgeden 110 bin metrekarelik alanın da sözünü aldık ve yazışmalarına başladık. Zincidere sulama göletinin DSİ’den sözünü aldık, yine yazışmalarına başladık. Toplam 1 milyon metrekarelik kentsel dönüşüm alanının da işlemlerini başlatmış bulunuyoruz. Bunun gibi pek çok şeye de imza atmayı Allah çok şükür kendimiz için onur bulduk. Ama bunu yaparken meclis üyelerimizin de oy birliğiyle bütün kararlara imza atması ayrıca Talas için bir güzellik. Son olarak da Talas girişindeki 5 katlı binanın kültür merkezi ve aynı zamanda 7/24 kütüphane olması noktasında da meclis kararıyla ilçemize kültür merkezi kazandıracağımızı düşünüyorum. Bununla beraber pek çok işimizi de bu yıl projelendirme yılı olarak geçecek, seneye inşallah temelini atmış olacağız" dedi.


Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise İslam coğrafyasının sıkıntılı günler geçirdiğini, önümüzdeki bayramlarda o bölgelerde yaşayan Müslümanların huzura kavuşması temennisinde bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Kurban Bayramı’nı tebrik ederek; “Talas Belediye başkanımız Mustafa bey çok önemli projeden bahsetti. Genel sekreterliğini yaptığı büyükşehir belediyesinin verdiği tecrübeyle beraber köye derli toplu girmek, bir mahallemizi derli toplu girip bütün projeleri bitirdikten sonra derli toplu çıkmak. Bu hem projelerin yapıldığı gerçeğini vurgulamak açısından hem algıyı doğru yönetmek açısından son derece isabetli. Kendisinin Talas Belediye Başkanlığı adaylığı içerisinde ne kadar isabet ettiğimizi bir kez daha anlıyorum. O yüzden kendisini tebrik ediyoruz, kendisinin bütün başarılı hizmetlerinde, projelerin takibinde yanında olduğumuzu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından protokol ve vatandaşlar bayramlaştı. Bayramlaşma programına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 17:15
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