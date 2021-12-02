Talas Belediyesi’nden büyük kültür hizmeti

MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK ANKARA

5 Aralık Pazar günü düzenlenecek olan programın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Türk Müziğinin güçlü seslerinin sahne alacağı programda Zekai Tunca ve Amir Ateş’in yanı sıra Bahadır Özüşen ve Çiğdem Gürdal, ödül alan eserleri seslendirecek. Programın sunuculuğunu ise TRT Spikeri Ayfer Durak yapacak.

“Kültür yönünden büyük bir kazanım”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede çok önemli bir kültür sanat olayına imza attıklarına dikkat çekerek, “Talas ve Kayseri için kültür sanat yönünden büyük bir kazanım olan ‘Karadut TSM Beste Yarışması’nda süreç adım adım ilerliyor. Dereceye giren eserlerin açıklanmasının ardından şimdi de sıra o eserlerin kamuoyu ile paylaşılmasına geldi. 5 Aralık Pazar günü düzenleyeceğimiz konser ile hem dereceye giren şarkıları hem de diğer eserleri hep birlikte dinleyeceğiz” dedi.