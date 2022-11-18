Talas Belediyesi tam 80 arsayı satışa sundu
Kayseri Talas Belediyesi, mülkiyeti hazineye ait ilanla özellikleri belirtilen taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesi gereğince ihaleyle satışa çıkardı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; I Sayılı listede yer alan taşınmazlar 07.12.2022 Çarşamba günü saat 14:00’de, II sayılı listede yer alan taşınmazlar ise 08.12.2022 Perşembe günü saat 14:00’de başlayacak ve sırayla devam edecek. İhale Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.
İlanda yer alan taşınmazlar açık teklif usulüyle ihale edilecek olup şartnamesinde belirtilmiştir. İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
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