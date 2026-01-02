Talan düzenini ifşalayıp CHP’den istifa etmişti… AK Parti’ye katılacak!

yeniakit.com.tr

Ankara kulislerindeki son bilgilere göre, CHP’deki talan düzenine isyan ederek partisinden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 7 Ocak Çarşamba günü AK Parti’ye katılacak. Çakır’ın rozetinin, yapılacak grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı öğrenildi.

Çakır’ın istifasının arkasında, Cumhuriyet Halk Partisi içinde uzun süredir devam eden çıkar ilişkileri, partideki iç çekişmeler ve milletvekillerinin dışlandığı iddiaları vardı. Parti yönetiminin tabanla bağını kopardığı ve siyaset yerine kişisel hesapların öne çıktığı yönündeki rahatsızlıkların da istifa sürecini hızlandırdığı belirtildi.

CHP’de yaşanan bu son ayrılığın, parti içindeki çözülmeyi bir kez daha gözler önüne serdiği değerlendirilirken, Çakır’ın AK Parti’ye katılımının Meclis aritmetiği kadar CHP’deki iç krizin derinliğini de ortaya koyduğu ifade edildi. Söz konusu gelişmenin önümüzdeki günlerde yeni istifaların önünü açabileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Çakır'ın istifası

Çakır, CHP'den "kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini" öğrendikten sonra, danışmanı aracılığıyla e-Devlet üzerinden partisinden istifa ettiğini belirtmişti.

"Disiplin sürecinin sonucunu beklemediği" yönündeki eleştirilere cevap veren Çakır, "Yüksek Disiplin Kurulu'nda kimin önüne geleceğim? İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 30 yerde iddianamede ismi geçen Turan Taşkın'ın önüne geleceğim öyle mi? Hasan Ufuk Çakır, Yörük çocuğu, suçlamalarla suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez. Önce kendileri aklanıp gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinden bazı ifadeleri hatırlatan Çakır, "Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi demek ki bir yere tapusunu vermiş, buralara da bir şube müdürü atamışlar. Yahu tavuk suyu içer, Allah'a bakar. Bir oy bir milletvekili, bir milletvekili bir hükümettir" değerlendirmesinde bulunmştu.

Kendisinin sadece "kral çıplak dediğini" ifade eden Çakır, "Dönüp de elimi ovuşturup, 'nasılsınız, beni nasıl milletvekili yaparsınız' Böyle bir iddiam yok. Ben milletvekili olmak istersem olurum" demişti.

Çakır, "Sizin derdiniz ne ya? Bu devleti siz nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Şaibeye karışmış insanları bu devleti yönettirmeyeceklerini görecek herkes. Hepsini mahkemeye verdim. RTÜK'e de verdim" diye konuşmuştu.

Mersin'in tüm ilçelerinde miting yaparak yaşadıklarını anlatacağını söyleyen Çakır, "Hesap soracağım, bunun hesabını mutlaka verecekler" ifadelerini kullanmıştı.